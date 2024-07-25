Политика и власть 25.07.2024 в 15:08

Новый состав Госсовета России провел первое совещание

В нем принял участие глава Бурятии
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Текст: Андрей Константинов
Новый состав Госсовета России провел первое совещание
24 июля глава Бурятии Алексей Цыденов принял участие в заседании Госсовета России. Оно было посвящено вопросам социально-экономического развития страны, формирования новых составов и планов работы комиссий. Напомним, 22 июля Указом президента Владимира Путина глава Бурятии был назначен председателем комиссии «Эффективная транспортная система».

Установочное совещание с председателями комиссий провёл помощник президента, секретарь Госсовета Алексей Дюмин. Он подчеркнул необходимость обеспечения преемственности работы по поручениям, ранее данным президентом. Основным направлением работы комиссий в настоящее время должна стать подготовка новых национальных проектов: по каждому из них необходимо отработать целевые значения показателей в региональном разрезе таким образом, чтобы исключить риски.

– Свою личную задачу и задачу нового управления Госсовета вижу в том, чтобы помогать председателям комиссий отстаивать интересы регионов, оказывать им поддержку в достижении целей, поставленных президентом, решении других вопросов, волнующих губернаторский корпус, – отметил Алексей Дюмин.

Глава Бурятии Алексей Цыденов в нынешнем составе Госсовета возглавил новую комиссию «Эффективная транспортная система».

– Направление, которое мне поручил Владимир Владимирович в Госсовете России – транспортная система. Это работа целого комплекса железнодорожного, водного, морского, воздушного транспорта. Работа очень ответственная и в то же время очень интересная. В России более 200 аэродромов, более 1,5 млн километров автодорог общего пользования, более 100 тысяч километров внутренних водных путей, 87 тысяч километров железнодорожных линий. Будем опираться на российский опыт, рассмотрим перспективы развития отрасли в субъектах с учётом законодательной базы, госпрограмм. Имеющиеся знания, опыт помогут нам решить задачи транспортной системы, – сказал Алексей Цыденов.

Заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин подчеркнул высокую значимость работы комиссий Госсовета, которые наравне с федеральными министерствами несут ответственность за разработку и дальнейшую реализацию новых национальных проектов в регионах. В том числе в части корректировки отдельных мероприятий и показателей с учётом особенностей социально-экономического развития субъектов РФ.

Участники совещания обсудили вопросы формирования новых составов и планов работы комиссий, организации взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти как по разработке новых национальных проектов, так и по выполнению поручений президента.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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