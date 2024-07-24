Более двух тысяч кубометров воды откачали с улиц Улан-Удэ

Работа по устранению последствий ливня в Улан-Удэ продолжается. Сейчас на линии работают шесть вакуумных машин, сообщили в мэрии города.

- Лужи откачивают на улицах Смолина, Борсоева, Ленина, Балтахинова, Совхозной, Ербанова и Циолковского. Где уже откачена вода, специалисты убирают песок с проезжей части. В районах устраняют промоины, образовавшиеся на дорогах, - сообщили в Комбинате по благоустройству.

Начальники участков Комбината продолжают объезжать районы и оперативно передавать информацию в диспетчерскую службу.

В ведомстве добавляют, что оставить заявку на откачку воды или устранение промоин на дорогах можно по телефонам: 379-646 и 380-838.

Фото: мэрия города