Символ сплочения и надежды

Выборы президента России стали для жителей Бурятии символом сплочения и надежды. Точнее, сами избиратели сделали таковым трехдневное голосование. Массовое появление на избирательных участках людей в традиционных костюмах (русских, бурятских, семейских, казачьих, татарских и других). Ярмарки движения ТОС. Выступления народных коллективов и спонтанные хороводы ехора – танца, объединяющего сердца. Все это создало особую атмосферу, которой, пожалуй, не было ни на одних предшествующих выборах.Итог – высокая явка и консолидированное голосование за лидера: Владимира Путина поддержали 87,96 % активных избирателей Бурятии. Это наш общий ответ всем, кто строит иллюзорные планы развала России, в том числе по административным границам национальных субъектов Федерации. Мечтает о «стратегическом поражении» нашей страны в СВО, вводит санкции, стремясь разрушить экономику. Как сказал сам Владимир Путин на пресс-конференции после подведения итогов голосования, «примите ответную шайбу».- Бурятия и Дальний Восток в целом продемонстрировали беспрецедентную поддержку политики нашего президента Владимира Путина. Состоялся плебисцит доверия на шесть лет вперед. Наша республика выделяется как один из передовых регионов с высоким уровнем сплоченности, гражданской сознательности и искреннего патриотизма, – отметил политолог, заведующий кафедрой БГУ Тимур Бадмацыренов.Результаты выборов президента России – это оценка абсолютным большинством жителей Бурятии того, что сделано в республике за последние шесть лет. Только в 2023 году на реализацию национальных проектов, согласно сводной бюджетной росписи, было выделено финансирование из федерального бюджета в размере свыше 24 млрд рублей. В том числе по нацпроекту «Здравоохранение» на модернизацию и развитие первичного звена и систему медико-санитарной помощи, борьбу с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями - более 1,127 млрд рублей. На улучшение материально-технической базы школ, формирование цифровой среды, патриотическое воспитание в рамках нацпроекта «Образование» – свыше 1,918 млрд рублей. По нацпроекту «Демография» на финансовую поддержку семей с детьми, содействие занятости населения, повышение качества жизни людей старшего поколения, развитие массового спорта – более 3,323 млрд рублей. По нацпроекту «Жилье и городская среда» на строительство качественного жилья, переселение из аварийного и благоустройство - 2,694 млрд рублей. На реализацию программ «Чистая вода», «Сохранение озера Байкал», защиту лесов и другие мероприятия нацпроекта «Экология» - 8,513 млрд рублей. По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» - 5,906 млрд рублей. В рамках нацпроекта «Развитие туризма и индустрии гостеприимства» – свыше 603 млн рублей. На поддержку развития малого предпринимательства – свыше 237 млн рублей.Цифры впечатляют, но дело не только в них. Регулярно открываются детские сады, школы, дома культуры, амбулатории, ФАПы - после реконструкции или построенные с нуля. Каждый объект – это реальный шаг в улучшении жизни людей. Жители Бурятии хотят, чтобы движение вперед продолжалось, и за это голосовали 15 - 17 марта.Все мы видим, что республика находится в фокусе внимания федеральной власти. Неоднократные визиты самого Владимира Путина, его полпреда в ДФО Юрия Трутнева, министров правительства РФ – наглядный показатель того, что растет значение Бурятии в условиях разворота российской экономики на Восток.Именно на предыдущем сроке полномочий Владимира Путина президентом было принято важнейшее для Бурятии решение – о ее включении в состав ДФО. Это открыло жителям республики доступ к льготной ипотеке, которой воспользовались для приобретения своего первого жилья и улучшения жилищных условий тысячи наших земляков. Весомую поддержку получил строительный комплекс региона. Добавим программу «Дальневосточный гектар» и весомые преференции для инвесторов, реализующих проекты в рамках ТОР «Бурятия» – от создания современных агропромышленных производств до инновационного центра обработки данных.И, конечно, мастер-планы комплексного развития Улан-Удэ и Северобайкальска, работы по воплощению которых начнутся уже в этом году. Они были лично утверждены Владимиром Путиным во время Восточного экономического форума. Горожане с нетерпением ждут позитивных изменений облика столицы Бурятии и бурятского участка БАМ с сохранением их историко-культурного наследия, появления новых объектов, развития транспортной схемы, благоустройства, увеличения потока туристов.Поэтому высочайший уровень поддержки Владимира Путина в Бурятии в целом был прогнозируемым. Хотя реальность даже превзошла ожидания.Как особенность прошедших выборов можно отметить переток значительной части традиционного электората КПРФ, ЛДПР и пока еще формирующейся аудитории «Новых людей» к общенациональному лидеру. Кандидаты от партий, принимавшие участие в выборах президента России, набрали в Бурятии (да и в целом по России) существенно меньший результат, чем сами партии на выборах в Народный Хурал. Это говорит о том, что патриотически настроенная часть их сторонников сумела подняться над «партийной солидарностью» и голосовала за единство и безопасность страны, за ее достойное место в стремительно меняющемся мире, последовательное развитие экономики и социальной сферы.Безусловно, консолидированное голосование за Владимира Путина – это форма поддержки участников СВО из Бурятии. Бойцам, с оружием в руках защищающим страну, крайне важен крепкий тыл, а значит, стабильность, неизменность курса страны. Избиратели республики наглядно показали, что поддерживают воинов не только своим трудом, сборами средств на воинское оборудование, автомобили и другие необходимые вещи, но и в самом широком, политическом смысле.- Специальная военная операция сейчас является объединяющим фактором, который сплотил граждан, близких, родных наших защитников, находящихся на линии боевого соприкосновения, – убежден Тимур Бадмацыренов. – Как сказала председатель ЦИК Элла Панфилова, впору поблагодарить страны Запада за сплочение нашего народа перед внешними вызовами.Жители Бурятии голосовали за реализацию тех идей, планов и конкретных поручений, которые содержатся в послании президента России, ставшем, по сути, программным заявлением Владимира Путина. Это продление льготной семейной ипотеки, развитие туризма на Байкале, перспективы газификации, преодоление зависимости от импорта через модернизацию и развитие собственного производственного потенциала страны и многое другое, что дает нам надежду на дальнейшие позитивные перемены и экономический рост.А врагам России, как тем, кто воюет против нас с оружием в руках, так и тем, кто вводит бесполезные санкции, захлебывается в угрозах «ввести войска», жители Бурятии сделали абсолютно недвусмысленное послание: «Выкусите!». Вот и пусть кусают локти...Фото: kremlin.ru