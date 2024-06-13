Владимир Путин отметил продвижение Бурятии

Делегация Бурятии на прошлой неделе приняла участие в XXVII Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ). Развитие республики вызвало положительные отзывы на самом высоком уровне. ПМЭФ является одним из ключевых событий в экономической жизни России. Этот форум стал площадкой, где собираются крупнейшие компании страны, инвесторы, эксперты, представители федеральных и региональных органов власти, здесь обсуждают проекты, делятся опытом, говорят о достижениях и вызовах времени, налаживают новые контакты и подписывают документы о сотрудничестве.

Бизнесу стало легче

Президент России Владимир Путин отметил хорошие результаты, которые показала Бурятия в деле улучшения инвестклимата. Выступая перед участниками форума, он привел примеры регионов, которые сделали рывок в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата.

Перечисляя в качестве примера некоторые такие регионы, лидер страны самой первой назвал Республику Бурятия. «Я поздравляю коллег с достигнутыми результатами и желаю вам дальнейших успехов», - сказал Владимир Путин.

Самый свежий рейтинг был, кстати, презентован на одной из площадок ПМЭФ. Республика поднялась с 22-го на 15-е место. Бурятия получила награду «Лидер роста» за место в первой пятерке самых динамично рванувших в рейтинге регионов. «Это стало возможным благодаря активности наших предпринимателей», - отметил глава республики Алексей Цыденов.





В регионе прикладывают большие усилия для стимулирования инвесторов. В прошлом году инвестиции в экономику Бурятии выросли на 23,5%, а проверки со стороны надзорных органов сокращены в 2,6 раза. В рамках снижения административных барьеров для бизнеса в республике внедрена система поддержки инвестпроектов - Региональный инвестиционный стандарт. Реализованы целевые модели упрощения процедур ведения бизнеса. В настоящее время ведется работа по внедрению Муниципального инвестиционного стандарта.

Бурятия показала рост числа малых и средних предпринимателей, а также работников, занятых у них. Выросло количество самозанятых. Мало кто знает, но республика находится на втором месте в ДФО и на четвертом в России по темпам прироста самозанятых. Для поддержки наиболее востребованных инвестпроектов им присваивается статус приоритетных.

Опыт Бурятии востребован

Учитывая то, что Улан-Удэ, а также Северобайкальск стали одними из первых городов России, которые разработали, успешно утвердили и начали реализацию мастер-планов своего развития, всем было интересно ознакомиться с этим опытом. Ведь скоро своими мастер-планами займутся и многие другие российские города.

Особенный интерес на форуме вызвал, к примеру, первый в истории г. Улан-Удэ проект комплексного развития территорий (КРТ), который, как известно, является частью городского мастер-плана. Об этом очень интересно поговорили на соответствующей панельной сессии - он быстро продвигается вперед.

Глава Бурятии выступил с докладом «КРТ - залог процветания города». Алексей Цыденов указал, что благодаря программе удается не только изменить облик города и придать импульс его экономике, но и предоставить более комфортные условия для жизни переселяемых граждан.

«Центр города, к сожалению, очень сложный. Его историческая часть имеет неприглядный облик с неблагоустроенными деревянными домами по восемь-десять квартир и деревянными туалетами на улице. Проект предусматривает снос этих объектов. Мы готовим площадку, защищаем проект, расселяем людей в благоустроенное, качественное жилье.

При этом у нас принципиальный подход в том, что если человек живет в неблагоустроенной квартире – условно, имеет комнату в 19 квадратных метров без кухни, ванной и туалет на улице, то он получает полноценную современную однокомнатную квартиру с туалетом и ванной. То есть мы не попадаем метр в метр, а даем условия лучше.

У нас в среднем где-то превышение площади во взамен предоставляемом жилье к тому, что люди имели, где-то 25%. Это, безусловно, стоит определенных денег, но мы на это идем, и людям, которые там жили, даем лучшие условия. Без правового режима КРТ это все было бы невозможно в принципе», - рассказал глава.

В местах, где реализуется улан-удэнский проект КРТ, появится инфраструктура, которой там никогда не было – мощные сети водоснабжения и канализации. Это приведет к настоящему «взрыву» современного строительства как в зоне КРТ, так и на смежных территориях. Проблем не возникнет, так как коммунальные сети смогут это «потянуть».

«Мы в рамках КРТ в первую очередь сделали акцент на то, что меняется качество жизни, внешний вид, идет развитие локальной экономики. Появятся новые точки продвижения, новая коммерческая недвижимость для малого бизнеса. У нас первые этажи новых зданий будут задействованы под дополнительные виды деятельности: парикмахерские, кафе и другое», - пояснил собравшимся глава.

Центр Улан-Удэ украсят новопостроенные здания Национального музея, театра «Байкал», межвузовского кампуса. Это даст центру мощный синергетический эффект. Алексей Цыденов поблагодарил российского президента за поддержку развития Бурятии, а Министерство строительства РФ за совместную работу.

Три кита

Республика заполучила на нынешнем ПМЭФ три крупнейших проекта. Подписано соглашение с ГК «Рост» о строительстве в Гусиноозерске крупнейшего на Дальнем Востоке круглогодичного тепличного комплекса площадью 20 гектаров. Ежегодно в нем будут собирать 17 тыс. тонн овощей – этого достаточно, чтобы обеспечить экологически чистыми овощами и зеленью как жителей Бурятии и близлежащих регионов, так и нарастить объемы продовольственного экспорта. Строительство начнется уже во втором полугодии 2024 года.

В ходе работы на форуме делегация республики подписала с одним из крупнейших российских маркетплейсов «Вайлдберриз» соглашение по развитию транспортно-логистического обеспечения Бурятии и продвижению электронной коммерции. «В том числе будем обучать бизнесу в IT-сфере наших предпринимателей», - подчеркнул Алексей Цыденов.

Сбербанк и правительство Бурятии договорились о сотрудничестве в целях реализации инвестиционных инфраструктурных проектов. Соглашение о сотрудничестве подписали первый зампредседателя правления Сбербанка Александр Ведяхин и глава Бурятии.

Речь идет о проектах по строительству объектов по сортировке и захоронению ТКО, путепроводов и других, включенных в долгосрочные планы развития Улан-Удэнской городской агломерации и г. Северобайкальска.

Среди значимых событий отметим встречу Алексея Цыденова с гендиректором ПАО «Россети Сибирь» Павлом Акилиным. Стороны обсудили острые проблемы, которые отмечаются в электросетевом хозяйстве данной компании на территории республики. Глава акцентировал внимание собеседника на высоком уровне износа системы, на ее недостаточной надежности. Среди обсужденных тем был и вопрос о невыполненных компанией договорах льготного техприсоединения к электросетям. Для исполнения существующих заявок необходимо 3,1 млрд рублей, в то время как годовое содержание «Бурятэнерго» составляет 4 млрд рублей. Стороны договорились разработать план мероприятий для разрешения ситуации.

Также был подписан меморандум по развитию взаимодействия по проектам Национальной киберфизической платформы.

«В общем, эффективной получилась поездка. Мы настроены, чтобы к нам заходили и крупные инвесторы извне. И чтобы наш бизнес, бурятский бизнес, мог реализоваться и запускать свои проекты на территории республики», - оптимистично отметил Алексей Цыденов по итогам участия республики в ПМЭФ.

Непростые условия, которые сложились вокруг России, конечно, отражаются и на Бурятии. Тем не менее регион идет вперед - на благо всех его жителей. Активная позиция, которую занимает республика, позволяет ей находить решения даже для очень сложных вопросов.





Фото: пресс-служба правительства Бурятии