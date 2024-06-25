Глава Бурятии второй день работает в Баунтовском районе

Второй день глава Бурятии находится с рабочей поездкой в Баунтовском эвенкийском районе. Сегодня Алексей Цыденов посетил посёлок Россошино -историческое поселение эвенков.





- Несмотря на отдаленность от райцентра, от столицы нашей республики, жизнь в Россошино бьёт ключом. В этом году по программе «1000 дворов» для самых маленьких жителей Россошино построена детская игровая площадка, - сообщил Алексей Цыденов.

В 2020 году в посёлке по президентской программе первичного звена здравоохранения построен ФАП.





- Будем прорабатывать вопрос о привлечении в посёлок фельдшера. Также взяли в работу вопрос со строительством моста через реку Талая, сейчас на месте установлены водопропускные трубы, но в период большой воды они не справляются, очень нужен мост. Дорога в посёлок единственная, поэтому вопрос будем решать оперативно, - добавил Алексей Цыденов.

Фото: правительство Бурятии