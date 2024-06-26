Политика и власть 26.06.2024 в 16:44
Народный Хурал Бурятии отмечает свое 30-летие
В Улан-Удэ прошло торжественное мероприятие
Текст: Петр Санжиев
Сегодня в стенах республиканского парламента состоялось торжественное собрание в честь 30-летия его образования в привычной нам современной форме. Чтобы отметить эту важную для республики дату, собрались нынешние и бывшие депутаты Хурала, представители муниципалитетов, исполнительной власти региона, федеральных органов власти, а также общественники и почетные гости.
Значимая дата
Перед началом праздничного мероприятия Владимир Павлов, председатель Народного Хурала, обратился к собравшимся с просьбой почтить память мирных жителей, погибших недавно в Севастополе. Как он отметил, люди погибли в результате нанесенного украинским режимом ракетного удара кассетными боеприпасами. Все присутствующие поддержали председателя Хурала и, встав с мест, провели минуту молчания.
Юбилей Хурала был отмечен целым рядом поздравлений. С трибуны зачитали обращение Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентины Матвиенко. Также всех ознакомили с поздравительными телеграммами от сенаторов от Бурятии и депутатов Госдумы. Знаком уважения со стороны дружественной Монголии стало участие в торжественном собрании генерального консула Монголии в Улан-Удэ г-жи Нямцэрэн. На хорошем русском языке она высказала самые теплые пожелания в адрес бурятского парламента.
Глава республики Алексей Цыденов в своем поздравлении указал на огромную роль, которую играет Народный Хурал в жизни республики, в ее развитии. Он подчеркнул, что между исполнительной и законодательной властями налажено конструктивное взаимодействие, все ключевые вопросы проходят совместное обсуждение. «Вы являетесь представителями народа», - сказал Алексей Цыденов.
Глава вручил правительственные награды.
Владимир Павлов, поздравляя коллег с исторической датой, зачитал юбилейный доклад, в котором отразил самые важные этапы 30-летнего пути парламента республики, остановился на наиболее значимых законах, принятых за это время. «22 февраля 1994 года Верховным Советом была принята Конституция Республики Бурятия, согласно которой постоянно действующим представительным и единственным законодательным органом государственной власти стал Народный Хурал Республики Бурятия. 19 июля 1994 года начала свою работу первая сессия Народного Хурала первого созыва», - напомнил он о том, как был образован и приступил к деятельности современный республиканский парламент.
На благо людей
За 30 лет было принято около 3400 республиканских законов. Среди самых значимых – это стратегии социально-экономического развития Бурятии за определенные годы, законы о бюджете, государственно-частном партнерстве, Счетной палате и др. Через Хурал проходят все изменения Конституции Бурятии, депутаты участвуют в назначении ключевых зампредов правительства и наиболее значимых министров.
«Народным Хуралом созданы правовые условия для формирования таких институтов гражданского общества как Общественная палата, Уполномоченный по правам человека, Уполномоченный по правам ребенка в Республике Бурятия, также создан институт Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Бурятия», - доложил Владимир Павлов.
Активно реализуется контрольная функция Хурала. Ежегодно представляется отчет главы республики о деятельности правительства, в том числе, по вопросам, поставленным Народным Хуралом, отчет министра внутренних дел Бурятии о результатах деятельности полиции на территории республики и другие отчеты. Большое внимание уделяют депутаты исполнению наказов избирателей и своим отчетам перед избирателями.
С момента образования сменилось шесть созывов Хурала, сейчас работает седьмой созыв. За историю современного бурятского парламента им руководили пять председателей, включая Владимира Павлова.
Ведется широкая межрегиональная деятельность внутри России, а также развиваются связи с Монголией.
В нынешних условиях депутаты Хурала уделяют большое внимание поддержке участников спецоперации из Бурятии и членов из семей.
Дамба Боросгоев, который был депутатом Хурала первого созыва с 1994 по 1998 годы, а до того являлся депутатом двух созывов Верховного Совета Бурятской АССР, вспомнил о тех временах.
«Первый созыв был очень важным. Тогда был переломный момент, изменилась государственная власть, мы из одной формации перешли в другую, из социализма в капитализм. Надо было принимать новые законодательные акты – основополагающие. Мы в первом созыве как раз над этим работали», - отметил экс-депутат.
Нынешних депутатов Хурала он охарактеризовал, как образованных, опытных и способных. «Достойная замена. Активно работают и справляются», - сказал Дамба Боросгоев.
Какие бы разные времена ни стояли, в работе для депутатов Хурала конечная цель всегда одна – благополучие жителей Бурятии.
«Каждый созыв – это веха в истории, которая прожита с народом, пройдена нами вместе со страной, вместе с солнечной Бурятией. Работа Народного Хурала Республики Бурятия, начатая 30 лет назад, продолжается», - отметил Владимир Павлов.
В ходе торжественного собрания председатель Хурала под аплодисменты также наградил отличившихся. С трибуны прозвучало множество поздравлений от самых разных структур. Всем пожелали мира, благополучия и счастья. Завершилось собрание, конечно, вновь гимном республики и групповым фотографированием на память.
Фото: «Номер один»
Значимая дата
Перед началом праздничного мероприятия Владимир Павлов, председатель Народного Хурала, обратился к собравшимся с просьбой почтить память мирных жителей, погибших недавно в Севастополе. Как он отметил, люди погибли в результате нанесенного украинским режимом ракетного удара кассетными боеприпасами. Все присутствующие поддержали председателя Хурала и, встав с мест, провели минуту молчания.
Собрание началось с гимна Республики Бурятия, а затем всем показали фильм, который рассказал о работе Народного Хурала с момента образования в трудные 1990-е годы до наших дней.
Юбилей Хурала был отмечен целым рядом поздравлений. С трибуны зачитали обращение Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентины Матвиенко. Также всех ознакомили с поздравительными телеграммами от сенаторов от Бурятии и депутатов Госдумы. Знаком уважения со стороны дружественной Монголии стало участие в торжественном собрании генерального консула Монголии в Улан-Удэ г-жи Нямцэрэн. На хорошем русском языке она высказала самые теплые пожелания в адрес бурятского парламента.
Глава республики Алексей Цыденов в своем поздравлении указал на огромную роль, которую играет Народный Хурал в жизни республики, в ее развитии. Он подчеркнул, что между исполнительной и законодательной властями налажено конструктивное взаимодействие, все ключевые вопросы проходят совместное обсуждение. «Вы являетесь представителями народа», - сказал Алексей Цыденов.
Глава вручил правительственные награды.
Владимир Павлов, поздравляя коллег с исторической датой, зачитал юбилейный доклад, в котором отразил самые важные этапы 30-летнего пути парламента республики, остановился на наиболее значимых законах, принятых за это время. «22 февраля 1994 года Верховным Советом была принята Конституция Республики Бурятия, согласно которой постоянно действующим представительным и единственным законодательным органом государственной власти стал Народный Хурал Республики Бурятия. 19 июля 1994 года начала свою работу первая сессия Народного Хурала первого созыва», - напомнил он о том, как был образован и приступил к деятельности современный республиканский парламент.
На благо людей
За 30 лет было принято около 3400 республиканских законов. Среди самых значимых – это стратегии социально-экономического развития Бурятии за определенные годы, законы о бюджете, государственно-частном партнерстве, Счетной палате и др. Через Хурал проходят все изменения Конституции Бурятии, депутаты участвуют в назначении ключевых зампредов правительства и наиболее значимых министров.
«Народным Хуралом созданы правовые условия для формирования таких институтов гражданского общества как Общественная палата, Уполномоченный по правам человека, Уполномоченный по правам ребенка в Республике Бурятия, также создан институт Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Бурятия», - доложил Владимир Павлов.
Активно реализуется контрольная функция Хурала. Ежегодно представляется отчет главы республики о деятельности правительства, в том числе, по вопросам, поставленным Народным Хуралом, отчет министра внутренних дел Бурятии о результатах деятельности полиции на территории республики и другие отчеты. Большое внимание уделяют депутаты исполнению наказов избирателей и своим отчетам перед избирателями.
С момента образования сменилось шесть созывов Хурала, сейчас работает седьмой созыв. За историю современного бурятского парламента им руководили пять председателей, включая Владимира Павлова.
Ведется широкая межрегиональная деятельность внутри России, а также развиваются связи с Монголией.
В нынешних условиях депутаты Хурала уделяют большое внимание поддержке участников спецоперации из Бурятии и членов из семей.
В фойе перед большим залом Народного Хуралом, в котором проходило собрание общественности, была развернута выставка. В экспозиции была представлена история прошлых созывов, фотографии тех времен, рассказы о том, чем была примечательная работа каждого созыва.
Дамба Боросгоев, который был депутатом Хурала первого созыва с 1994 по 1998 годы, а до того являлся депутатом двух созывов Верховного Совета Бурятской АССР, вспомнил о тех временах.
«Первый созыв был очень важным. Тогда был переломный момент, изменилась государственная власть, мы из одной формации перешли в другую, из социализма в капитализм. Надо было принимать новые законодательные акты – основополагающие. Мы в первом созыве как раз над этим работали», - отметил экс-депутат.
Нынешних депутатов Хурала он охарактеризовал, как образованных, опытных и способных. «Достойная замена. Активно работают и справляются», - сказал Дамба Боросгоев.
Какие бы разные времена ни стояли, в работе для депутатов Хурала конечная цель всегда одна – благополучие жителей Бурятии.
«Каждый созыв – это веха в истории, которая прожита с народом, пройдена нами вместе со страной, вместе с солнечной Бурятией. Работа Народного Хурала Республики Бурятия, начатая 30 лет назад, продолжается», - отметил Владимир Павлов.
В ходе торжественного собрания председатель Хурала под аплодисменты также наградил отличившихся. С трибуны прозвучало множество поздравлений от самых разных структур. Всем пожелали мира, благополучия и счастья. Завершилось собрание, конечно, вновь гимном республики и групповым фотографированием на память.
Фото: «Номер один»
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