Народный Хурал Бурятии отмечает свое 30-летие

Собрание началось с гимна Республики Бурятия, а затем всем показали фильм, который рассказал о работе Народного Хурала с момента образования в трудные 1990-е годы до наших дней.





В фойе перед большим залом Народного Хуралом, в котором проходило собрание общественности, была развернута выставка. В экспозиции была представлена история прошлых созывов, фотографии тех времен, рассказы о том, чем была примечательная работа каждого созыва.





Сегодня в стенах республиканского парламента состоялось торжественное собрание в честь 30-летия его образования в привычной нам современной форме. Чтобы отметить эту важную для республики дату, собрались нынешние и бывшие депутаты Хурала, представители муниципалитетов, исполнительной власти региона, федеральных органов власти, а также общественники и почетные гости.Перед началом праздничного мероприятия Владимир Павлов, председатель Народного Хурала, обратился к собравшимся с просьбой почтить память мирных жителей, погибших недавно в Севастополе. Как он отметил, люди погибли в результате нанесенного украинским режимом ракетного удара кассетными боеприпасами. Все присутствующие поддержали председателя Хурала и, встав с мест, провели минуту молчания.Юбилей Хурала был отмечен целым рядом поздравлений. С трибуны зачитали обращение Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентины Матвиенко. Также всех ознакомили с поздравительными телеграммами от сенаторов от Бурятии и депутатов Госдумы. Знаком уважения со стороны дружественной Монголии стало участие в торжественном собрании генерального консула Монголии в Улан-Удэ г-жи Нямцэрэн. На хорошем русском языке она высказала самые теплые пожелания в адрес бурятского парламента.Глава республики Алексей Цыденов в своем поздравлении указал на огромную роль, которую играет Народный Хурал в жизни республики, в ее развитии. Он подчеркнул, что между исполнительной и законодательной властями налажено конструктивное взаимодействие, все ключевые вопросы проходят совместное обсуждение. «Вы являетесь представителями народа», - сказал Алексей Цыденов.Глава вручил правительственные награды.Владимир Павлов, поздравляя коллег с исторической датой, зачитал юбилейный доклад, в котором отразил самые важные этапы 30-летнего пути парламента республики, остановился на наиболее значимых законах, принятых за это время. «22 февраля 1994 года Верховным Советом была принята Конституция Республики Бурятия, согласно которой постоянно действующим представительным и единственным законодательным органом государственной власти стал Народный Хурал Республики Бурятия. 19 июля 1994 года начала свою работу первая сессия Народного Хурала первого созыва», - напомнил он о том, как был образован и приступил к деятельности современный республиканский парламент.За 30 лет было принято около 3400 республиканских законов. Среди самых значимых – это стратегии социально-экономического развития Бурятии за определенные годы, законы о бюджете, государственно-частном партнерстве, Счетной палате и др. Через Хурал проходят все изменения Конституции Бурятии, депутаты участвуют в назначении ключевых зампредов правительства и наиболее значимых министров.«Народным Хуралом созданы правовые условия для формирования таких институтов гражданского общества как Общественная палата, Уполномоченный по правам человека, Уполномоченный по правам ребенка в Республике Бурятия, также создан институт Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Бурятия», - доложил Владимир Павлов.Активно реализуется контрольная функция Хурала. Ежегодно представляется отчет главы республики о деятельности правительства, в том числе, по вопросам, поставленным Народным Хуралом, отчет министра внутренних дел Бурятии о результатах деятельности полиции на территории республики и другие отчеты. Большое внимание уделяют депутаты исполнению наказов избирателей и своим отчетам перед избирателями.С момента образования сменилось шесть созывов Хурала, сейчас работает седьмой созыв. За историю современного бурятского парламента им руководили пять председателей, включая Владимира Павлова.Ведется широкая межрегиональная деятельность внутри России, а также развиваются связи с Монголией.В нынешних условиях депутаты Хурала уделяют большое внимание поддержке участников спецоперации из Бурятии и членов из семей.Дамба Боросгоев, который был депутатом Хурала первого созыва с 1994 по 1998 годы, а до того являлся депутатом двух созывов Верховного Совета Бурятской АССР, вспомнил о тех временах.«Первый созыв был очень важным. Тогда был переломный момент, изменилась государственная власть, мы из одной формации перешли в другую, из социализма в капитализм. Надо было принимать новые законодательные акты – основополагающие. Мы в первом созыве как раз над этим работали», - отметил экс-депутат.Нынешних депутатов Хурала он охарактеризовал, как образованных, опытных и способных. «Достойная замена. Активно работают и справляются», - сказал Дамба Боросгоев.Какие бы разные времена ни стояли, в работе для депутатов Хурала конечная цель всегда одна – благополучие жителей Бурятии.«Каждый созыв – это веха в истории, которая прожита с народом, пройдена нами вместе со страной, вместе с солнечной Бурятией. Работа Народного Хурала Республики Бурятия, начатая 30 лет назад, продолжается», - отметил Владимир Павлов.В ходе торжественного собрания председатель Хурала под аплодисменты также наградил отличившихся. С трибуны прозвучало множество поздравлений от самых разных структур. Всем пожелали мира, благополучия и счастья. Завершилось собрание, конечно, вновь гимном республики и групповым фотографированием на память.Фото: «Номер один»