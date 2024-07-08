В Бурятии потушено более 20 лесных пожаров

Только за последние сутки в республике обнаружено 10 пожаров, в Баргузинском, Муйском, Кяхтинском, Хоринском, Северо-Байкальском районах. Пожары возникли из-за сухой грозы.

На утро 8 июля продолжаются работы по тушению 42 лесных пожаров, в Баргузинском, Баунтовском, Еравнинском, Кижингинском, Курумканском, Муйском, Прибайкальском, Северо-Байкальском, Хоринском районах.

- Благодаря слаженной работе группировок ликвидирован 21 лесной пожар, в Баргузинском, Баунтовском, Бичурском, Курумканском, Кяхтинском, Муйском, Прибайкальском, Северо-Байкальском, Хоринском районах, - сообщили в РАЛХе.

С огнём борется 551 человек из числа лесной охраны, сотрудников Авиалесоохраны и привлеченных. Задействовано 70 единиц лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 14 920,4 га.

В агентстве лесного хозяйства напомнили, что в Бурятии введен режим ЧС регионального значения. Из-за жаркой и сухой погоды по республике объявлен четвёртый, высокий класс пожарной опасности.

Кроме того, в Бурятии действует особый противопожарный режим, находиться в лесу можно только в специально отведенных местах.

О возгорании, задымлении необходимо сообщать по номеру телефона горячей линии 20-44-44.

Фото: РАЛХ