Премьер-министру Малайзии показали улан-удэнский вертолет

Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, театр «Байкал» и «Забава» встретили гостя приветственным национальным танцем и заздравной казачьей песней. Глава республики Алексей Цыденов продемонстрировал премьер-министру Малайзии копию уникального Атласа тибетской медицины, два оставшихся в мире оригинала которого хранятся только в Бурятии и в Тибете. Гостю также показали нефритовые изделия Oriental Way.





- На встрече обсуждалась возможность открытия в Малайзии сервисного центра по обслуживанию наших вертолетов в целом для стран Азиатско-Тихоокеанского региона, - сообщил Алексей Цыденов.





Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим после посещения павильонов выступил на пленарной сессии ВЭФ вместе с президентом России Владимиром Путиным.







Из российских ведомств павильон республики посетили заместитель министра России по развитию Дальнего Востока и Арктики Анатолий Бобраков и заместитель министра промышленности и торговли России Иван Куликов.





Павильон Бурятии на «Улице Дальнего Востока» в течение всех дней работы Восточного экономического форума, который проходил во Владивостоке с 3 по 6 сентября, посещали иностранные и российские делегации. Так, его посетил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим.Особый интерес у господина Анвар Ибрагима вызвал выставленный на площадке павильона вертолет Ми-8АМТ улан-удэнского авиазавода, который может использоваться для решения широкого круга задач. Премьер-министр надолго задержался в кабинете вертолета, где глава Бурятии подробно рассказал о преимуществах бурятских вертолетов, об имеющихся возможностях завода и линейке продукции. Он отметил, что вертолеты авиазавода летают более чем в 100 странах мира, в том числе и в Малайзии.В дни форума гостями павильона Бурятии стала также представительная делегация Монголии во главе с министром финансов Болдом Жавхланом, предприниматель из Китая - председатель совета директоров ООО «Шоуненг Управление инвестициями» Юй Чжихай.Также с культурой, туристическим, промышленным и инвестиционным потенциалом Бурятии ознакомились Олимпийский чемпион, Заслуженный мастер спорта СССР, борец греко-римского стиля Михаил Мамиашвили, трёхкратная Олимпийская чемпионка, синхронистка Мария Киселева, семикратный победитель «Ралли Дакар» и руководитель проекта Международное ралли «Шелковый путь» Владимир Чагин и скульптор Даши Намдаков.Фото: пресс-служба правительства Бурятии