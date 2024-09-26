В одном из районов Бурятии ликвидировали сельское поселение

На сегодняшней сессии Народного Хурала депутаты рассмотрели законопроект «О преобразовании муниципальных образований путем объединения сельского поселения «Михайловское» и сельского поселения «Усть-Бургалтайское» в Закаменском районе и о наделении статусом вновь образованного муниципального образования».С инициативой объединения выступил совет депутатов Закаменского района. Его председатель Людмила Санжеева рассказала, что целесообразность объединения муниципальных образований объясняется недостатком бюджета СП «Усть-Бургалтайское» для обеспечения собственной жизнедеятельности, когда все доходы расходуются только на содержание аппарата управления. Объединение с сельским поселением «Михайловское» позволит повысить эффективность работы органов МСУ и расходования ресурсов.В сельском поселении «Михайловское» проживают 899 человек, в сельском поселении «Усть-Бургалтайское» - 275 человек. Расстояние от села Михайловка до улуса Усть-Бургалтай – 4 километра. Мнение населения об объединении выражено решениями Советов депутатов муниципальных образований сельских поселений.Фото: «Номер один».