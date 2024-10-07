Политика и власть 07.10.2024 в 12:35
Главу Следкома Бурятии отправили в отставку
На место Вячеслава Сухорукова уже назначен новый руководитель
Текст: Андрей Константинов
Руководитель следственного управления СК России по Республике Бурятия генерал-майор юстиции Вячеслав Сухоруков освобожден от занимаемой должности. Указ об этом президент России подписал 3 октября. На его место назначен полковник юстиции Евгений Лагацкий, который ранее занимал пост первого замруководителя СУ СК России по Республике Башкортостан.
Напомним, Вячеслав Сухоруков возглавлял следственное ведомство в Бурятии с 2007 до 2017 годы. После 10 лет службы его перевели на должность руководителя Восточно-Сибирского Следственного управления на транспорте СК России. На его место в Бурятии был назначен омич Андрей Кондин. Однако уже в апреле 2019 года тот покинул свой пост и вернулся в Омск в правительство области. Следственное управление в Бурятии несколько месяцев оставалось без начальника, пока в конце того же года на должность руководителя вновь не был назначен Вячеслав Сухоруков.
- Просто все отказывались ехать в республику, регион считается депрессивным, бедным и проблемным, карьерные перспективы тут слабые. В результате просто некого было отправлять, и остановились на кандидатуре Сухорукова. Он входил в кадровый резерв, отказаться не мог. Да и регион для него свой, - комментировал тогда ситуацию источник «Номер один».
В 2016 году Евгений Лагацкий ушел на повышение, став первым заместителем руководителя Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте в Иркутске. Затем, в 2018 году, руководителем Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ. Последнее место его работы - первый заместитель руководителя СУ СК России по Республике Башкортостан.
Фото: «Номер один», Дальневосточное следственное управление на транспорте
Напомним, Вячеслав Сухоруков возглавлял следственное ведомство в Бурятии с 2007 до 2017 годы. После 10 лет службы его перевели на должность руководителя Восточно-Сибирского Следственного управления на транспорте СК России. На его место в Бурятии был назначен омич Андрей Кондин. Однако уже в апреле 2019 года тот покинул свой пост и вернулся в Омск в правительство области. Следственное управление в Бурятии несколько месяцев оставалось без начальника, пока в конце того же года на должность руководителя вновь не был назначен Вячеслав Сухоруков.
- Просто все отказывались ехать в республику, регион считается депрессивным, бедным и проблемным, карьерные перспективы тут слабые. В результате просто некого было отправлять, и остановились на кандидатуре Сухорукова. Он входил в кадровый резерв, отказаться не мог. Да и регион для него свой, - комментировал тогда ситуацию источник «Номер один».
Сейчас, судя по всему, подходящая кандидатура нашлась. Евгений Лагацкий для Бурятии человек далеко не чужой – он родился, учился и долгое время работал в республике. Начинал карьеру еще в налоговой полиции, затем работал в прокуратуре, после перешел в следственное управление. Он, в частности, был руководителем отдела криминалистики СУ СК РФ по РБ, а затем старшим помощником руководителя Следственного комитета Бурятии по вопросам собственной безопасности. С 2014 года являлся руководителем следственного отдела по Железнодорожному району Улан-Удэ.
В 2016 году Евгений Лагацкий ушел на повышение, став первым заместителем руководителя Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте в Иркутске. Затем, в 2018 году, руководителем Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ. Последнее место его работы - первый заместитель руководителя СУ СК России по Республике Башкортостан.
Фото: «Номер один», Дальневосточное следственное управление на транспорте