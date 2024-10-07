Главу Следкома Бурятии отправили в отставку

Сейчас, судя по всему, подходящая кандидатура нашлась. Евгений Лагацкий для Бурятии человек далеко не чужой – он родился, учился и долгое время работал в республике. Начинал карьеру еще в налоговой полиции, затем работал в прокуратуре, после перешел в следственное управление. Он, в частности, был руководителем отдела криминалистики СУ СК РФ по РБ, а затем старшим помощником руководителя Следственного комитета Бурятии по вопросам собственной безопасности. С 2014 года являлся руководителем следственного отдела по Железнодорожному району Улан-Удэ.



