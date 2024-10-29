Политика и власть 29.10.2024 в 13:19

Бурятия и Монголия договорились развивать туризм

Стороны создадут совместную рабочую группу по маршруту «Великий чайный путь»
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Текст: Андрей Константинов
Бурятия и Монголия договорились развивать туризм
29 октября глава Бурятии Алексей Цыденов и госсекретарь Министерства культуры, спорта, туризма и молодежи Монголии Адиясурэн Даваажаргал договорились о новых шагах по совместному развитию туризма. Встреча прошла в рамках восьмого совещания руководителей туристских администраций России, Китая и Монголии.

- Главы наших трех стран встречались в Ташкенте и начали тему «Великого чайного пути». Я предлагаю инициативу: создать рабочую группу. Я беру на себя ответственность и честь возглавлять ее. Прошу уделить большое внимание этой работе и определить представителя от Бурятии. Начало проекта туристического маршрута «Великий чайный путь» даст старт и совместной работе в других направлениях, - заявил господин Адиясурэн Даваажаргал.

Госсекретарь Министерства культуры, спорта, туризма и молодежи Монголии отметил, что проектирование туристического маршрута «Великий чайный путь» уже подходит к концу. На 1200 км дороги «Замын-Ууд-Алтанбулаг» планируется открыть комфортабельные зоны для туристов.

Глава Бурятии поддержал предложение.

- Я предполагаю включить от Бурятии в состав этой рабочей группы Альхеева Ивана Александровича, заместителя председателя правительства республики, - сказал он.

Алексей Цыденов отметил, что туризм между Монголией и Бурятией развивается: за половину 2024 года из Монголии в Бурятию приехало на 40% больше туристов, чем за аналогичный период прошлого года. По данным монгольской статистики, из России соседнюю страну посетило более 200 тысяч человек. Из них 80% въехали через Улан-Удэ и Кяхту.

- Сегодня у нас принято в министерстве транспорта России решение, разрешающее перевозку авиационных пассажиров с промежуточными посадками. С развитием авиационного сообщения, я думаю, поток туристов увеличится, - предложил развивать транзитное авиационное сообщение Алексей Цыденов.

Господин Адиясурэн Даваажаргал согласился, что развитие транзитных рейсов нужно обсуждать и правительство Монголии рассмотрит данный вопрос.

Также стороны обсудили работу пунктов пропуска на границе между странами. Глава Бурятии отметил, что МАПП «Кяхта» работает в круглосуточном режиме, а двусторонний пункт пропуска «Монды-Ханх» по соглашению между Россией и Монголией будет переведен в многосторонний формат после модернизации. То есть, границу с Монголией в Тункинском районе смогут пересекать не только граждане России и Монголии, но и граждане третьих стран, что сейчас невозможно. Это послужит развитию туризма в направлении «Улан-Удэ-Хубсугул-Иркутск».

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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