Политика и власть 11.11.2024 в 20:04

Главный ветеринар Бурятии получил новый пост

Амгалан Дармаев стал заместителем министра сельского хозяйства
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Текст: Андрей Константинов
Главный ветеринар Бурятии получил новый пост
Фото: пресс-служба правительства РБ
11 ноября глава Бурятии Алексей Цыденов подписал указ об освобождении Амгалана Дармаева от должности начальника Управления ветеринарии Бурятии. А также утвердил постановление о его назначении заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия республики - председателем Комитета экономики и финансов с 13 ноября 2024 года.

Справка

Амгалан Дармаев родился 14 июня 1982 года в селе Сосново-Озерское Еравнинского района. В 2004 году окончил Бурятскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности «Ветеринария». В 2006 году здесь же завершил высшее образование по специальности «Экономика и управление на предприятии АПК».

В 2007 году начал трудовую деятельность с должности ветеринарного врача - государственного ветеринарного инспектора Бурятской республиканской станции по борьбе с болезнями животных.

В 2008 году назначен на должность заведующего лабораторией ветеринарно-санитарной экспертизы.

В 2011 году возглавил ветеринарную службу Заиграевского района.

В 2016 стал начальником Бурятской республиканской станции по борьбе с болезнями животных.

С 2022 по 2024 год руководил Управлением ветеринарии Республики Бурятия.
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