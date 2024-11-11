Главный ветеринар Бурятии получил новый пост

11 ноября глава Бурятии Алексей Цыденов подписал указ об освобождении Амгалана Дармаева от должности начальника Управления ветеринарии Бурятии. А также утвердил постановление о его назначении заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия республики - председателем Комитета экономики и финансов с 13 ноября 2024 года.Амгалан Дармаев родился 14 июня 1982 года в селе Сосново-Озерское Еравнинского района. В 2004 году окончил Бурятскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности «Ветеринария». В 2006 году здесь же завершил высшее образование по специальности «Экономика и управление на предприятии АПК».В 2007 году начал трудовую деятельность с должности ветеринарного врача - государственного ветеринарного инспектора Бурятской республиканской станции по борьбе с болезнями животных.В 2008 году назначен на должность заведующего лабораторией ветеринарно-санитарной экспертизы.В 2011 году возглавил ветеринарную службу Заиграевского района.В 2016 стал начальником Бурятской республиканской станции по борьбе с болезнями животных.С 2022 по 2024 год руководил Управлением ветеринарии Республики Бурятия.