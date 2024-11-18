Политика и власть 18.11.2024 в 12:20

Игорь Шутенков вступил в должность мэра Улан-Удэ

В присутствии депутатов, почетных граждан и общественности он принес присягу
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Текст: Андрей Константинов
Игорь Шутенков вступил в должность мэра Улан-Удэ
Фото: скриншот видео
В администрации Улан-Удэ состоялась торжественная церемония вступления в должность мэра Игоря Шутенкова.

В присутствии главы Бурятии Алексея Цыденова, членов правительства РБ, депутатов Хурала и горсовета, почетных граждан города и общественности Игорь Шутенков принёс присягу.

- Вступая в должность мэра города Улан-Удэ, клянусь соблюдать Конституцию Российской Федерации, Конституцию Республики Бурятия, законы Российской Федерации и Республики Бурятия, Устав городского округа «город Улан-Удэ». Уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, честно и добросовестно исполнять возложенные на меня полномочия, служить процветанию города и благополучию его жителей, - сказал Игорь Шутенков.

Напомним, мэра Улан-Удэ 13 ноября выбрали депутаты горсовета в ходе тайного голосования на внеочередной сессии. На эту должность претендовали три кандидата: Максим Бувалин, Вадим Будажапов и Игорь Шутенков. Депутаты единогласно поддержали на это пост действующего главу города Игоря Шутенкова.
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