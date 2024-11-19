Политика и власть 19.11.2024 в 16:28

Депутаты Бурятии обратились к Александру Новаку за поддержкой электроэнергетики

На модернизацию энергосистемы республики надо 19 млрд рублей
A- A+
Текст: Татьяна Рощина
Депутаты Бурятии обратились к Александру Новаку за поддержкой электроэнергетики
Фото: «Бурятэнерго»﻿
Обращение связано с Программой повышения надежности электросетевого комплекса и накопленными обязательствами «Бурятэнерго» по льготному техприсоединению. На эти цели необходимо более 19 млрд рублей.

Состояние электросетей в Бурятии вызывает глубокую озабоченность депутатов Народного Хурала. Износ оборудования в «Бурятэнерго» достиг 80%, а финансирования в рамках тарифов хватает только на поддержание электросетей в рабочем состоянии.

— Учитывая отсутствие необходимых тарифных источников финансирования в утвержденной инвестиционной программе, очевиден острый дефицит источника финансирования на реализацию программы повышения надежности электросетевого комплекса филиала «Бурятэнерго» (17,2 млрд рублей), — отметили депутаты. Учитывая суровые климатические условия, Бурятия нуждается в глобальной модернизации электросетей. Еще одна проблема — накопившиеся обязательства по договорам льготного технологического присоединения. Их за предыдущие годы (когда плата за ТП составляла всего 550 рублей) накопилось более 6,5 тысячи.

За помощью депутаты Народного Хурала решили обратиться к заместителю председателя правительства РФ Александру Новаку.

«Финансирование программы повышения надежности за счет повышения тарифов не представляется возможным, так как приведет к резкому увеличению финансовой нагрузки на потребителей. Рост тарифов для прочих потребителей при одномоментном включении данных затрат составит более 600%», — говорится в обращении депутатов.

Понимая ситуацию, депутаты просят выделить из федерального бюджета субсидию для «Бурятэнерго» в сумме 19,1 млрд рублей, в том числе 17,2 млрд рублей на финансирование программы повышения надежности электроснабжения Республики Бурятия и 1,9 млрд рублей на ликвидацию накопленных обязательств по технологическому присоединению льготной категории заявителей.

Привлечение федерального финансирования и реализация программ позволят обеспечить надежное и качественное электроснабжение жителей и даст толчок экономическому развитию региона, считают депутаты Народного Хурала. Обращение планируют направить зампреду правительства РФ, депутатам Госдумы, а также сенаторам от Бурятии.
Теги
энергетика хурал

Все новости

В Улан-Удэ самокатчика будут судить за наезд на пенсионерку
19.11.2024 в 16:41
Школьников Бурятии приглашают поучаствовать во Всероссийском конкурсе ёлочной игрушки
19.11.2024 в 16:30
Депутаты Бурятии обратились к Александру Новаку за поддержкой электроэнергетики
19.11.2024 в 16:28
«Дочка сказала, что ее бьют»
19.11.2024 в 16:22
В Улан-Удэ состоится премьера по мотивам произведения Раисы Белоглазовой «Ритка»
19.11.2024 в 15:58
В Улан-Удэ построят новые путепроводы
19.11.2024 в 15:53
Для жителей Железнодорожного района построили новый водопровод
19.11.2024 в 15:40
Более 13 тысяч семей в Бурятии получили компенсацию за детский сад
19.11.2024 в 15:16
Жителей Улан-Удэ ждет тяжелый день
19.11.2024 в 15:14
Улан-удэнцев приглашают посетить радиостанцию «Буряад ФМ»
19.11.2024 в 14:45
ЗУРХАЙ
с 13 по 19 ноября

Читайте также
Главу Минсельхоза Бурятии покинул еще один заместитель
Сам Галсан Дареев ушел в отпуск, из которого уже едва ли вернется
19.11.2024 в 10:00
Главе Бурятии представили нового генерал-майора
Анатолий Шадрин возглавил Пограничное управление республики
19.11.2024 в 09:19
В Бурятии поселок Новый Уоян остался без власти
Главу отстранили от должности, совет депутатов самораспустился, а из администрации все уволились
18.11.2024 в 17:54
Первый замглавы Минсельхоза Бурятии утратил доверие
Чиновника уволили за недостоверные сведения в декларациях
18.11.2024 в 17:13
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru