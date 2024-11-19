Депутаты Бурятии обратились к Александру Новаку за поддержкой электроэнергетики

Обращение связано с Программой повышения надежности электросетевого комплекса и накопленными обязательствами «Бурятэнерго» по льготному техприсоединению. На эти цели необходимо более 19 млрд рублей.Состояние электросетей в Бурятии вызывает глубокую озабоченность депутатов Народного Хурала. Износ оборудования в «Бурятэнерго» достиг 80%, а финансирования в рамках тарифов хватает только на поддержание электросетей в рабочем состоянии.— Учитывая отсутствие необходимых тарифных источников финансирования в утвержденной инвестиционной программе, очевиден острый дефицит источника финансирования на реализацию программы повышения надежности электросетевого комплекса филиала «Бурятэнерго» (17,2 млрд рублей), — отметили депутаты. Учитывая суровые климатические условия, Бурятия нуждается в глобальной модернизации электросетей. Еще одна проблема — накопившиеся обязательства по договорам льготного технологического присоединения. Их за предыдущие годы (когда плата за ТП составляла всего 550 рублей) накопилось более 6,5 тысячи.За помощью депутаты Народного Хурала решили обратиться к заместителю председателя правительства РФ Александру Новаку.«Финансирование программы повышения надежности за счет повышения тарифов не представляется возможным, так как приведет к резкому увеличению финансовой нагрузки на потребителей. Рост тарифов для прочих потребителей при одномоментном включении данных затрат составит более 600%», — говорится в обращении депутатов.Понимая ситуацию, депутаты просят выделить из федерального бюджета субсидию для «Бурятэнерго» в сумме 19,1 млрд рублей, в том числе 17,2 млрд рублей на финансирование программы повышения надежности электроснабжения Республики Бурятия и 1,9 млрд рублей на ликвидацию накопленных обязательств по технологическому присоединению льготной категории заявителей.Привлечение федерального финансирования и реализация программ позволят обеспечить надежное и качественное электроснабжение жителей и даст толчок экономическому развитию региона, считают депутаты Народного Хурала. Обращение планируют направить зампреду правительства РФ, депутатам Госдумы, а также сенаторам от Бурятии.