Политика и власть 20.11.2024 в 09:47

Власти Бурятии рекомендовали чиновникам не проводить корпоративы

Средства на их проведение предложено отправить на поддержку участников СВО
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Текст: Андрей Константинов
Власти Бурятии рекомендовали чиновникам не проводить корпоративы
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
Администрация главы и правительства Бурятии рекомендовала органам государственной власти и местного самоуправления республики, а также подведомственным им учреждениям не проводить новогодние корпоративы. Личные средства, которые могли быть направлены на данные цели, предложено отправить на поддержку участников СВО.

- В условиях, когда страна проводит специальную военную операцию, а в тылу активисты, общественные организации собирают помощь нашим бойцам, неправильно проводить такие мероприятия представителям органам государственной власти и местного самоуправления. Все мы помогаем бойцам из Бурятии – наши усилия и мысли направлены на это. Искренне верим в нашу победу, - прокомментировал руководитель администрации главы и правительства Бурятии Алдар Гулгенов.

При этом рекомендация не распространяется на проведение предновогодних мероприятий в общественных местах и в детских учреждениях: в школах, детских садах и т.п.
Теги
корпоративы спецоперация

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