Власти Бурятии рекомендовали чиновникам не проводить корпоративы

Администрация главы и правительства Бурятии рекомендовала органам государственной власти и местного самоуправления республики, а также подведомственным им учреждениям не проводить новогодние корпоративы. Личные средства, которые могли быть направлены на данные цели, предложено отправить на поддержку участников СВО.- В условиях, когда страна проводит специальную военную операцию, а в тылу активисты, общественные организации собирают помощь нашим бойцам, неправильно проводить такие мероприятия представителям органам государственной власти и местного самоуправления. Все мы помогаем бойцам из Бурятии – наши усилия и мысли направлены на это. Искренне верим в нашу победу, - прокомментировал руководитель администрации главы и правительства Бурятии Алдар Гулгенов.При этом рекомендация не распространяется на проведение предновогодних мероприятий в общественных местах и в детских учреждениях: в школах, детских садах и т.п.