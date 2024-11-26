В Бурятии выделят дополнительные средства на содержание дорог зимой.

- Правительство республики в рамках средств Дорожного фонда дополнительно выделило 30,2 млн рублей на зимнее содержание региональных дорог в Северо-Байкальском и Прибайкальском районах. Средства пойдут на расчистку снега, подсыпку дорог и планировку проезжих частей после обильных снегопадов, - сообщает пресс-служба правительства РБ.

В целом в этом году на содержание региональных дорог было выделено около 800 млн. рублей. В том числе произведен ремонт на 86 тыс. квадратных метров региональных дорог Бурятии.

- На ямочный ремонт в этом году было выделено 85 млн рублей. В рамках финансирования весь сезон мы активно приводили в порядок наши дороги. Работы велись как на асфальтобетонных дорогах, так и на гравийных, - отметил руководитель ГКУ «Бурятрегионавтодор» Владимир Соснин.

Фото: правительство Бурятии