Политика и власть 11.12.2024 в 16:43

В Улан-Удэ депутаты горсовета приняли участие в «Школе молодого депутата»

Темой семинара стала инфраструктура Улан-Удэ
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Текст: Лариса Ситник
В Улан-Удэ депутаты горсовета приняли участие в «Школе молодого депутата»
Фото: горсовет Улан-Удэ
Сегодня, 11 декабря, депутаты городского совета посетили очередное занятие в рамках «Школы молодого депутата» - проекта, направленного на обучение вновь избранных депутатов. Обучение в школе разделено на шесть блоков по основным направлениям деятельности комитетов администрации города. Сегодня состоялось уже пятое занятие.

Проект «Школа молодого депутата» впервые был реализован в 2019 году, когда прошли выборы депутатов VI созыва. Была необходимость обучить вновь избранных депутатов, чтобы они быстро вникли в вопросы работы структурных подразделений администрации. Как правило, депутаты в течение года, а то и двух вникали в полную суть работы, поэтому тогда и было решено провести «экспресс-курс», чтобы за несколько месяцев рассказать народным избранникам обо всех тонкостях работы. Практика показала, что этот опыт оказался полезен.

В этом году эту практику решили продолжить – было объявлено о начале работы «школы молодого депутата», куда могут приходить не только вновь избранные депутаты, но и те, кто избрался уже не впервые.

Руководители структурных подразделений администрации рассказывают тонкости работы их структур, отраслей и в каких-то моментах подсказывают, как быстро и эффективно решить вопросы на округах с жителями.

Школа молодого депутата состоит из шести блоков. Сегодня прошло бучение по пятому блоку, посвященному инфраструктуре города. Выступили три докладчика: заместитель председателя комитета городского хозяйства по жилищно-коммунальному комплексу Андрей Ронский, председатель комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству Юрий Ткачев и председатель проектно-аналитического комитета Вадим Имидеев.

Представитель комитета городского хозяйства рассказал о взаимодействии с подведомственными учреждениями, о системе коммунальной инфраструктуры Улан-Удэ – об источниках теплоснабжения, электричества, водоснабжения и пр.

У депутатов возникло множество вопросов – начиная от котельных заканчивая подрезкой деревьев. Народные избранники интересовались ливневыми канализациями, как правильно составить заявку на подрезку деревьев, как ускорить сроки капремонта и пр.

- Есть дома, у которых срок ремонта запланирован на 2040-е годы, как ускорить срок ремонта? – поинтересовался депутат Владимир Болдоров.

Ему ответил более опытный депутат, председатель комитета городского хозяйства, транспорта и связи Улан-Удэнского городского Совета депутатов Сергей Бурдиков.

- Процедура сложная. Первый этап – решить совместно с комитетом городского хозяйства и районной администрацией, затем принимает решение Минстрой. Однако то, что срок удастся ускорить, мало вероятно. На следующий год у ФКР запланировано работ на два млрд, а выделен будет только миллиард, поэтому передвинуть что-то маловероятно, - сказал Сергей Бурдиков.

Также с докладами выступили Юрий Ткачев, который рассказал о транспортном обслуживании горожан и председатель проектно-аналитического комитета Вадим Имидеев – он рассказал о реализации проекта «Народный бюджет», а также о строительстве путепроводов, развитии транспорта в Улан-Удэ и многом другом.

Депутаты Горсовета рады, что у них есть возможность быстро получить необходимые знания.

- Сегодня у нас прошло очередное занятие по «Школе молодого депутата». Школа дает результат, тем депутатам, которые избрались впервые, она позволяет познакомиться с представителями администрации города, руководителями комитетов. Депутаты узнают, как правильно действовать в тех или иных ситуациях, как правильно вести документооборот и пр. Спасибо руководству Горсовета, которое организовали школу. Мероприятие нужное, практическое, - говорит депутат по округу №2 Баир Дондубон.

Владимир Болдоров, депутат от 28 округа отметил, что такой проект как «Школа молодого депутата» есть не в каждом регионе.

- «Школа депутата» очень познавательная. Нам, вновь избранным депутатам, для которых этот созыв первый, проект позволяет познакомиться со всеми руководителями, понять структуру работы, узнать, как работают конкретные комитеты. Мы, как никто другой, являемся проводниками между горожанами и властью, поэтому нам важно понимать, к кому зайти, с кем поговорить по той или иной проблеме. Такая практика есть не в каждом регионе, здорово, что такое есть у нас, - подытожил депутат.
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