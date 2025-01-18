Экс-спикер Народного Хурала Бурятии проведет в СИЗО еще год

Недавно Советский районный суд г. Улан-Удэ принял решение о продлении срока содержания под стражей бывшего председателя Народного Хурала РБ Доржиева на год.

Советский районный суд г. Улан-Удэ продлил до 12 месяцев срок содержания под стражей экс-заместителя председателя Народного Хурала Республики Бурятия Цырена Доржиева.

Напомним, он обвиняется в хищении бюджетных денежных средств в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения, организованной группой.

Верховный суд Бурятии 17 января 2024 года решение районного суда признал обоснованным и оставил без изменения.

Напомним, строительство школы в селе Сосново-Озерское обернулось громким скандалом и возбуждением уголовных дел. Руководство подрядчика – компании «Витим» - обвинили в хищении 36 млн рублей путем замены в ходе строительства материалов на более дешевые. В результате возводимое здание оказалось непригодным для эксплуатации из-за опасности обрушения конструкций. Школу в итоге решили разобрать до основания из-за серьезных нарушений.

По делу был ряд громких арестов. Помимо руководства компании, был взят под стражу и бывший спикер Хурала Бурятии Цырен Доржиев, а его сын Тушин Доржиев объявлен в розыск. По неофициальным данным, правоохранители считают, что именно Тушин Доржиев являлся фактическим владельцем «Витима», а его отец использовал свои лоббистские возможности для покровительства компании.

Также в рамках расследования был арестован и отправлен в СИЗО первый заместитель главы Еравнинского района Зоригто Доржиев. Ему предъявили обвинение в превышении должностных полномочий. По версии следствия, чиновник дал подчиненному сотруднику указание подготовить положительное решение о заключении муниципального контракта с ООО «Витим» на строительство школы в селе Сосново-Озерское. Затем Зоригто дал указание директору школы №1 подписать контракт с ООО «Витим». В ходе исполнения контракта также были оплачены работы, которые фактически выполнены не были.





Фото: "Номер один"