Политика и власть 28.01.2025 в 09:50

Бывшего зампреда правительства Бурятии бросают на Курск

Александр Чепик может войти в команду нового губернатора Хинштейна
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Текст: Андрей Константинов
Бывшего зампреда правительства Бурятии бросают на Курск
Фото: архив «Номер один»
Премьер-министр правительства Карелии Александр Чепик дорабатывает на своем посту последние дни и уезжает работать в Курскую область. Об этом сообщает местное издание «Фактор» и ряд карельских телеграм-каналов.

В правительстве Курской области возможное назначение Чепика пока не комментируют. Однако отмечается, что пару дней назад там в отставку ушел врио председателя регионального правительства - замгубернатора Курской области Алексей Дедов.

Напомним, в 2007 году, после назначения Вячеслава Наговицына главой Бурятии, Александр Чепик занял пост зампреда по экономике, проработав в этой должности почти 10 лет. Он стал одним из немногих «варягов», которых привел с собой Вячеслав Наговицын. После отставки Наговицына Чепик первым среди высокопоставленных чиновников покинул республиканское правительство. Это произошло еще в начале марта 2017 года. Он добровольно сложил полномочия и переехал в Карелию, где ему предложили пост в команде назначенного и.о. главы Артура Парфенчикова. Уже в сентябре 2017 года Чепик был назначен на должность первого заместителя главы Карелии - премьер-министра правительства.

Как сообщают карельские СМИ, Александр Чепик все эти годы был фактически вторым человеком в правительстве Карелии после главы региона. Он замещал Артура Парфенчикова в период отпуском и часто подписывал важные документы вместо главы с формулировкой и.о. главы Республики Карелия.

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