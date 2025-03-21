Владимир Путин рассказал, что думает о партии «Новые люди»

В Москве прошёл съезд партии «Новые люди». С пятилетием партию поздравили первые лица страны. Президент Владимир Путин подчеркнул, что партия состоялась как конструктивная политическая сила, выражающая интересы неравнодушных и энергичных людей. Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что несмотря на совсем небольшой возраст, Новые люди уже очень много сделали. А председатель Госдумы Вячеслав Володин поблагодарил за большой вклад в законотворческую деятельность.Съезд собрал больше 400 участников со всей страны. Делегация из Бурятии, побывавшая на мероприятии, рассказала, что «Новые люди» сделали все, чтобы мероприятие прошло действительно ярко.На входе гостей встречали роботы. А депутат Госдумы от Новых людей Сардана Авксентьева презентовала «Нейромэра» — искусственный интеллект, который уже сейчас может помогать в работе главам городов. А в перспективе ИИ поможет сэкономить миллиарды рублей за счет оптимизации чиновников. Эти деньги Новые люди предлагают перенаправить на медицину и образование.Лидер партии Алексей Нечаев в своей речи заявил, что главное, что получилось у партии – это объединить людей дела.«Александр Даванков — построил большое производство. Сардана Авксентьева — продала иномарки чиновников, когда городу не хватало денег. Максим Сысоев лично вывозил людей из под обстрелов по разбитым дорогам. И еще тысячи таких же умных и преданных стране людей сегодня представляют партию. Людей, которые не болтают, а делают – немного. Но если они объединяются — получается все», — заявил Алексей Нечаев.Также на съезде в партию приняли новых членов. Валерий Типанов — военный медик, который находится в зоне СВО с 2022 года. Только в Курской области через медицинский взвод под его командованием прошло больше 600 раненых военнослужащих. Дмитрий Рыжков лично эвакуировал из обстреливаемых приграничных территорий больше 150 человек. Наталья Колтунова — реаниматолог из Курской городской больницы. Когда в Курск эвакуировали 100 тысяч жителей области, она ночами дежурила у больничных коек, пока людям не станет лучше.Отдельным событием стала презентация ключевых проектов «Новых людей». Среди них Мигрант ID — система цифрового контроля за иностранцами, которые приезжают в Россию на заработки. Без ID нельзя будет снять квартиру или воспользоваться услугами банка. Заявку нужно будет оформить ещё до въезда в страну.В заявлении мигрант должен будет предоставить полную информацию о себе: образование и квалификация, наличие судимостей, планируемое место работы и проживания и другие параметры. Если мигрант этого не сделал или во время нахождения в России скрыл от властей увольнение или переезд в другую квартиру, ему грозит депортация. То же касается платежей. Все переводы за границу будут отображаться в системе.Также на съезде презентовали новые проекты партии —«Сохранение семьи», цель которого помогать семьям наладить отношения в браке и избежать развода и «Реализация женщины», который поможет открыть свое дело и преуспеть.Фото: предоставлено партией «Новые люди»