Политика и власть 30.04.2025 в 10:59

В Санкт-Петербурге состоялось заседание Совета законодателей России

В нем принял участие спикер Хурала Бурятии
A- A+
Текст: Макар Захаров
В Санкт-Петербурге состоялось заседание Совета законодателей России
Председатель Народного Хурала Республики Бурятия Владимир Павлов принял участие в заседании Совета законодателей России, которое состоялось в Санкт-Петербурге в Таврическом дворце.

До начала заседания парламентарии возложили цветы к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском кладбище, осмотрели выставку, посвященную блокаде и обороне Ленинграда.


В работе Совета приняли участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, председатели комитетов СФ, депутаты Госдумы, руководители региональных парламентов. Законодатели обсуждали актуальные вопросы обеспечения регионов квалифицированными кадрами в сфере здравоохранения и образования, проведения летней оздоровительной кампании, противодействия нацизму и сохранения исторической памяти о Победе в Великой Отечественной войне.

С членами Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании встретился президент России Владимир Путин. Он поздравил собравшихся с Днем российского парламентаризма, который отмечался 27 апреля.

- Эта значимая дата отражает преемственность, непрерывность развития нашей государственности, важность вашей работы для современного этапа развития страны и, конечно, фундаментальный характер конституционных принципов народовластия, которые помогают нам вместе укреплять страну, уверенно преодолевать испытания и трудности, добиваться больших целей, которые мы перед собой вместе с вами ставим, - сказал глава государства.

Президент РФ считает важным, что сейчас три ветви власти находятся в равновесии, действуют чётко, в согласии друг с другом. Он отметил активное участие законодателей в разработке документов долгосрочного планирования, таких как Стратегия пространственного развития России. «Она утверждена в декабре прошлого года, обозначает как общие, сквозные приоритеты, так и особенности регионов страны. Наша задача – раскрыть потенциал всех субъектов федерации. Повторю, это вопрос гармоничного развития страны, вопрос справедливости и равных возможностей для граждан России».


Следует отметить, что председатель Народного Хурала Бурятии Владимир Павлов является членом Совета законодателей России.

Фото: предоставлено Народным Хуралом
Теги
хурал

Все новости

Кому мешает «БурГражданСтрой»?
30.04.2025 в 12:04
В Улан-Удэ появилась новая техника для удаления старой древесины
30.04.2025 в 11:58
Жители Бурятии наловили омуля на 152 тысячи рублей
30.04.2025 в 11:42
В Бурятии серьезно увеличили единовременную выплату за контракт на СВО
30.04.2025 в 11:36
В Улан-Удэ пройдёт необычная вечеринка с домашними растениями
30.04.2025 в 11:36
Два дома сгорели в Улан-Удэ
30.04.2025 в 11:27
В Улан-Удэ участник жуткой аварии свалил вину на сына-подростка
30.04.2025 в 11:17
В Санкт-Петербурге состоялось заседание Совета законодателей России
30.04.2025 в 10:59
На обиженных воду возят
30.04.2025 в 10:40
Под Иркутском задержали майнеров, нанесших ущерб на 200 млн рублей
30.04.2025 в 10:39
ЗУРХАЙ
с 30 апреля по 6 мая

Читайте также
На фронте объявлено перемирие
На этот период будут остановлены все боевые действия
29.04.2025 в 11:46
В Бурятии руководство РАЛХа пополнилось новым кадром
Первым замруководителя агентства стал Александр Матхонов
29.04.2025 в 10:14
В Бурятии нашли замену дискредитировавшим себя руководителям нацпарка
Шефом Тункинского нацпарка стал Антон Будунов
29.04.2025 в 09:55
Экс-глава района Бурятии получил новое назначение
Матвей Мадасов стал заместителем руководителя Гостехнадзора
28.04.2025 в 17:23
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru