В Санкт-Петербурге состоялось заседание Совета законодателей России

До начала заседания парламентарии возложили цветы к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском кладбище, осмотрели выставку, посвященную блокаде и обороне Ленинграда.





Президент РФ считает важным, что сейчас три ветви власти находятся в равновесии, действуют чётко, в согласии друг с другом. Он отметил активное участие законодателей в разработке документов долгосрочного планирования, таких как Стратегия пространственного развития России. «Она утверждена в декабре прошлого года, обозначает как общие, сквозные приоритеты, так и особенности регионов страны. Наша задача – раскрыть потенциал всех субъектов федерации. Повторю, это вопрос гармоничного развития страны, вопрос справедливости и равных возможностей для граждан России».





Председатель Народного Хурала Республики Бурятия Владимир Павлов принял участие в заседании Совета законодателей России, которое состоялось в Санкт-Петербурге в Таврическом дворце.В работе Совета приняли участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, председатели комитетов СФ, депутаты Госдумы, руководители региональных парламентов. Законодатели обсуждали актуальные вопросы обеспечения регионов квалифицированными кадрами в сфере здравоохранения и образования, проведения летней оздоровительной кампании, противодействия нацизму и сохранения исторической памяти о Победе в Великой Отечественной войне.С членами Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании встретился президент России Владимир Путин. Он поздравил собравшихся с Днем российского парламентаризма, который отмечался 27 апреля.- Эта значимая дата отражает преемственность, непрерывность развития нашей государственности, важность вашей работы для современного этапа развития страны и, конечно, фундаментальный характер конституционных принципов народовластия, которые помогают нам вместе укреплять страну, уверенно преодолевать испытания и трудности, добиваться больших целей, которые мы перед собой вместе с вами ставим, - сказал глава государства.Следует отметить, что председатель Народного Хурала Бурятии Владимир Павлов является членом Совета законодателей России.Фото: предоставлено Народным Хуралом