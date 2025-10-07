Политика и власть 07.10.2025 в 12:08

В Бурятии назначили новых судей

В их числе есть председатель суда
Текст: Андрей Константинов
Фото: архив «Номер один»
Президент России Владимир Путин 6 октября подписал указ «О назначении судей федеральных судов». Согласно документу, несколько новых судей назначены в Бурятии. 

Так, помощник судьи Верховного суда РБ Дмитрий Васюткин стал судьей Еравнинского районного суда.

Как сообщили в пресс-службе Верховного суда Бурятии, в мае 2010 года Дмитрий Васюткин окончил Восточно-Сибирский государственный технологический университет по специальности «юриспруденция», а в апреле 2019 года окончил магистратуру в Бурятском госуниверситете по специальности «юриспруденция».

С мая 2016 года он работал в Верховном суде РБ в должности секретаря судебного заседания по уголовным делам, а в сентябре 2016 года был назначен на должность секретаря отдела делопроизводства суда. В марте 2018 года Дмитрий Васюткин стал заместителем начальника отдела делопроизводства суда, а в октябре 2018 года - помощником судьи.

«За время работы в Верховном суде Дмитрий Васюткин показал себя высококвалифицированным специалистом, обладающим высокими моральными качествами, добросовестным и исполнительным работником», - отметили в пресс-службе ВС РБ.

Этим же указом президента Лариса Шагдурова назначена председателем Бичурского районного суда, Соелма Цыриторова - судьей Кабанского райсуда, Екатерина Антонова - судьей Советского райсуда Улан-Удэ.
В Бурятии назначили новых судей
