В Бурятии назначили новых судей

Президент России Владимир Путин 6 октября подписал указ «О назначении судей федеральных судов». Согласно документу, несколько новых судей назначены в Бурятии.Так, помощник судьи Верховного суда РБ Дмитрий Васюткин стал судьей Еравнинского районного суда.Как сообщили в пресс-службе Верховного суда Бурятии, в мае 2010 года Дмитрий Васюткин окончил Восточно-Сибирский государственный технологический университет по специальности «юриспруденция», а в апреле 2019 года окончил магистратуру в Бурятском госуниверситете по специальности «юриспруденция».С мая 2016 года он работал в Верховном суде РБ в должности секретаря судебного заседания по уголовным делам, а в сентябре 2016 года был назначен на должность секретаря отдела делопроизводства суда. В марте 2018 года Дмитрий Васюткин стал заместителем начальника отдела делопроизводства суда, а в октябре 2018 года - помощником судьи.«За время работы в Верховном суде Дмитрий Васюткин показал себя высококвалифицированным специалистом, обладающим высокими моральными качествами, добросовестным и исполнительным работником», - отметили в пресс-службе ВС РБ.Этим же указом президента Лариса Шагдурова назначена председателем Бичурского районного суда, Соелма Цыриторова - судьей Кабанского райсуда, Екатерина Антонова - судьей Советского райсуда Улан-Удэ.