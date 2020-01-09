Агрессивная улан-удэнка избила фельдшеров скорой помощи

Женщине не понравилось, что медик посмотрелась в зеркало





Инцидент произошел в одном из жилых домов в Октябрьском районе Улан-Удэ. Как сообщили в Росгвардии Бурятии, 52-летняя женщина вызвала медицинских работников для оказания помощи ее мужу, у которого было поранено лицо. Однако когда врачи прибыли на вызов, женщине не понравилось их поведение. Недолго думая, хозяйка ударила одну из них в лицо, а вторую – в живот. Не ожидавшая нападения фельдшер, тем не менее, не растерялась и нажала переносную кнопку тревожной сигнализации.

Спустя пару минут на место прибыла ближайшая группа задержания вневедомственной охраны. Агрессивную женщину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Свое поведение она объяснила тем, что ей не понравилось, что фельдшер посмотрелась в зеркало на стене.Фото: Росгвардия Бурятии