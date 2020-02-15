В Улан-Удэ выделили деньги на «коптящую» котельную

Власти потратят 28 миллионов рублей, чтобы избавить поселок Загорск от сажи на снегу



Об этом сегодня, 14 февраля, сообщил мэр г. Улан-Удэ Игорь Шутенков на заседании коллеги Администрации Железнодорожного района по итогам 2019 года и задачам на 2020 год.



- Сегодня совместно с Правительством республики мы решили вопрос о выделении 28 млн рублей на модернизацию котельной в мкрн Загорск. Обещали на апрельской сессии эти деньги уже поставить, поэтому необходимо приступать к этой работе, - сказал мэр. - Результатом должно стать снижение негативного влияния на экологию города и улучшение качества теплоснабжения горожан.



Напомним, именно котельная в Загорске на сегодня наносит серьезный экологический вред, загрязняя воздух в микрорайоне. Жители уже не первый год жалуются на «черный снег» и сажу, падающую с неба. Однако проблема решается не самыми быстрыми темпами.



Также чиновники обсудили подготовку района к отопительному сезону.



- Необходимо на основании анализа обращений граждан и аварийных ситуаций в текущем отопительном сезоне, определить наиболее аварийно-опасные участки, отработать данные вопросы с ресурсоснабжающими организациями в целях устранения угроз аварийных ситуаций в будущем отопительном сезоне, - поручил Игорь Шутенков.



Сейчас, по словам мэра, АО «Вертолеты России» рассматривают вопрос строительства газовой котельной для нужд авиационного завода.



- Конечно, этот вопрос сейчас находится в проработке, но Администрации необходимо отработать вопрос по подбору участка для размещения газового хозяйства. Если этот проект будет реализован, то у нас получится практически «якорный» газовый проект, за счет чего потянутся остальные газовые проблемы, как района, так и города в целом, - сообщил Игорь Юрьевич.



Также должна быть продолжена работа по обеспечению жителей района качественным водоснабжением. Администрация района, по мнению мэра, должна взять на себя координацию по обеспечению своевременной подготовки проектной документации и прохождению всех этапов экспертиз по строительству водопроводов на территории района.

Мэр также отметил, что существенную территорию района занимают промышленная зона, при этом некоторые территории сегодня не используются под нужды производства.



- В условиях дефицита земли в городе встает вопрос об эффективности использования земельных ресурсов. Поэтому в целях комплексного развития территорий я прошу Администрацию возглавить процесс формирования Генерального плана на своей территории, Правил землепользования и застройки, внесения изменений в проекты планировки района, - сказал Игорь Шутенков.



Фото: ulan-ude-info.ru



