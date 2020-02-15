Чиновников Бурятии научили бороться с коррупцией

По мнению ученых, минимизировать коррупционные риски можно через просвещение



Правительство Бурятии совместно с Бурятским государственным университетом и Восточно-Сибирским государственным университетом технологий и управления 13 февраля провело ежегодное традиционное мероприятие по вопросам противодействия коррупции для сотрудников, ответственных за организацию работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений, в органах государственной власти и в органах местного самоуправления республики.



Впервые мероприятие организовано в формате круглого стола на тему: «Вопросы выявления и минимизации коррупционных рисков в деятельности исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления Республики Бурятия», участие в котором приняли представители общественных организаций республики по противодействию коррупции.



Заместитель Председателя Правительства Бурятии по вопросам безопасности Петр Мордовской акцентировал внимание на том, что оценка коррупционных рисков является одним из эффективных предупреждающих механизмов противодействия коррупции. Определение возможных коррупционных зон необходимо для организации антикоррупционной работы в органах государственной власти и органах местного самоуправления на должном уровне.



Начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Прокуратуры Республики Бурятия Дмитрий Петушков сообщил о практике выявления органами прокуратуры нарушений антикоррупционного законодательства в деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления республики.



Представители профессорско-преподавательского состава университетов осветили вопросы предупреждения коррупционных рисков в деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления, особенности выявления и разрешения конфликта интересов на государственной и муниципальной службе.



Доктор юридических наук, профессор Юрий Гармаев продемонстрировал участникам круглого стола разработанную методику проведения просветительских мероприятий, направленных на минимизацию коррупционных рисков в органах государственной власти и органах местного самоуправления.



Фото: egov-buryatia.ru

