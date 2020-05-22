В Улан-Удэ проверят качество всех дорог, отремонтированных с 2016 года

Такое решение приняли депутаты горсовета





Депутаты горсовета Улан-Удэ и общественники войдут в инициативную группу по контролю за дорожными работами. Такое решение было принято сегодня на рабочем совещание по вопросам ремонтно-дорожной кампании 2020 года, которое проходило под руководством председателя горсовета Чимита Бальжинимаева.

В совещании приняли участие представители городского Комитета по строительству, депутаты горсовета и Общественная палата Улан-Удэ.Депутатам доложили, что создана комиссия, которая проверит все гарантийные обязательства по работам, начиная с 2016 года.- Депутаты так же проверят на своих округах всё, что было сделано за последние годы и подадут акты для устранения брака в рамках гарантийных обязательств, - добавил Чимит Бальжинимаев.В ближайшее время состоится обучающий онлайн-семинар по основным требованиям приемки дорожных работ.На семинар будут приглашены помощники депутатов и общественники, которые в последующем войдут в инициативную группу по приемке дорожных работ, сообщили в пресс-службе горсовета.Фото: горсовет Улан-Удэ