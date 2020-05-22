22.05.2020
В Улан-Удэ проверят качество всех дорог, отремонтированных с 2016 года

В Улан-Удэ проверят качество всех дорог, отремонтированных с 2016 года

Такое решение приняли депутаты горсовета

Депутаты горсовета Улан-Удэ и общественники войдут в инициативную группу по контролю за дорожными работами. Такое решение было принято сегодня на рабочем совещание по вопросам ремонтно-дорожной кампании 2020 года, которое проходило под руководством председателя горсовета Чимита Бальжинимаева.

В совещании приняли участие представители городского Комитета по строительству, депутаты горсовета и Общественная палата Улан-Удэ.

Депутатам доложили, что создана комиссия, которая проверит все гарантийные обязательства по работам, начиная с 2016 года.

- Депутаты так же проверят на своих округах всё, что было сделано за последние годы и подадут акты для устранения брака в рамках гарантийных обязательств, - добавил Чимит Бальжинимаев.

В ближайшее время состоится обучающий онлайн-семинар по основным требованиям приемки дорожных работ.

На семинар будут приглашены помощники депутатов и общественники, которые в последующем войдут в инициативную группу по приемке дорожных работ, сообщили в пресс-службе горсовета.

Фото: горсовет Улан-Удэ
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