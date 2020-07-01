Глава Бурятии призвал жителей голосовать по поправкам в Конституцию

По мнению Алексея Цыденова, «сегодня самый важный день»





Глава Бурятии Алексей Цыденов призвал жителей республики принять участие в общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию России.

- Уважаемые земляки! Сегодня, 1 июля - основной день голосования по поправкам в Конституцию. Сегодня решается, как мы с вами будем жить дальше, как будут жить наши дети. Я прошу всех, кому не все равно, кто хочет, чтобы наша страна была сильной, независимой, чтобы наши старики и дети были защищены, прийти на участки для голосования и поддержать поправки в Конституцию. Сегодня самый важный день! – заявил Алексей Цыденов.Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, по состоянию на 10 часов утра основного дня голосования явка в Бурятии составила 58,15%. Проголосовало более 383 тысяч жителей республики.1 июля избирательные участки работают с 8:00 до 20:00. Проголосовать на дому по письменным или устным обращениям можно, позвонив на номер 112 и подать заявку не позднее 17:00 часов сегодняшнего дня.Фото: «Номер один»