Бывший главный дорожник Улан-Удэ занялся дорогами Читы

Андрей Дугаров получил пост руководителя МКУ «Городские дороги»





Уволившийся недавно начальник Управления дорожного строительства Комитета по строительству администрации Улан-Удэ Андрей Дугаров не долго сидел без работы. По информации «Номер один», на днях он получил должность руководителя муниципального казенного учреждения «Городские дороги» в Чите. Эта структура подчиняется Комитету городского хозяйства мэрии столицы Забайкалья.