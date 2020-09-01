Бывший главный дорожник Улан-Удэ занялся дорогами Читы

Андрей Дугаров получил пост руководителя МКУ «Городские дороги»
Уволившийся недавно начальник Управления дорожного строительства Комитета по строительству администрации Улан-Удэ Андрей Дугаров не долго сидел без работы. По информации «Номер один», на днях он получил должность руководителя муниципального казенного учреждения «Городские дороги» в Чите. Эта структура подчиняется Комитету городского хозяйства мэрии столицы Забайкалья.
Напомним, последние десять лет Андрей Дугаров работал в Бурятии на руководящих должностях в строительных коммерческих структурах. В марте этого года его пригласили в мэрию Улан-Удэ на пост начальника Управления дорожного строительства Комитета по строительству. Чиновник развил бурную деятельность, активно общался с горожанами в соцсетях, но затем что-то пошло не так. Уже в начале августа Андрей Дугаров уволился с должности, публично не объяснив мотивы своего решения.
Таким образом, Андрей Дугаров стал очередным чиновником из Бурятии, получившем работу в Забайкалье. Ранее пост главы минздрава в правительстве соседнего региона занимал экс-руководитель здравоохранения Бурятии Валерий Кожевников. Правда, проработал он на этом месте менее года. А бывший руководитель Минэка Бурятии Александр Бардалеев, уволившийся летом прошлого года, продолжает работать заместителем председателя правительства Забайкальского края – министром экономического развития.
Фото: «Номер один»
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?