В Хурале Бурятии заволокитили вопрос о сокращении оплачиваемых должностей

«Видимо, кто-то сильно не хочет этого», предполагает депутат
В Хурале Бурятии со скрипом идет рассмотрение вопроса о сокращении количества оплачиваемых должностей. Напомним, с этой инициативой выступил депутат Батор Цыбиков, его поддержал ряд других народных избранников. Законопроектом предлагалось объединить должность одного вице-спикера парламента с должностью председателя одного из комитетов, а пост второго вице-спикера - с должностью руководителя аппарата Хурала. Это позволило бы сэкономить несколько миллионов бюджетных рублей ежегодно. Нововведение депутат предложил внедрить, начиная со следующего созыва парламента, то есть с осени 2023 года.
Законопроект даже успели внести повестку сессии, но затем отозвали для доработки. Как сообщил сегодня Батор Цыбиков, рассмотрение данного вопроса в парламенте встречает противодействие.
«Сегодня состоялось заседание комитета по государственному устройству Народного Хурала. Вопрос о создании рабочей группы по законопроекту о сокращении оплачиваемых должностей рассматривался в повестке последним. Вопрос пытаются заволокитить. Наш уважаемый коллега Матвей Гершевич. предложил, чтобы при профильном комитете не создавали рабочую группу, а создали где-то в другом месте. Я настоял, чтобы вопрос поставили на голосование именно в нашей редакции. Итог голосования: я проголосовал «за» создание рабочей группы по доработке проекта закона. Три депутата проголосовали «против». Видимо, кто-то очень сильно не хочет, чтобы проект закона о сокращении оплачиваемых должностей был принят Народным Хуралом», - рассказал депутат на своей странице в соцсети.
По словам Батора Цыбикова, он официально сделает запрос в профильный комитет с требованием объяснить причины отказа создания рабочей группы.
«От своей идеи о повышении эффективности, оптимизации работы законодательного органа республики и экономии бюджетных средств мы не отказываемся. Рабочая группа будет создана. Есть желающие войти в рабочую группу. Мне после комитета сразу позвонил наш коллега и сказал, что готов войти в рабочую группу. Теперь будем ждать ответ председателя Народного Хурала Владимира Павлова, которому было направлено письмо аналогичного содержания о создании рабочей группы. Мы продолжаем работу», - сообщил народный избранник.
Фото: «Номер один»
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