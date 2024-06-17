Спорт 17.06.2024 в 17:17

Жителей Бурятии приглашают на Велопробег против наркотиков

Он состоится 23 июня на территории Улан-Удэ
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Текст: Служба информации "Номер один"
Жителей Бурятии приглашают на Велопробег против наркотиков

Жителей Бурятии приглашают на Велопробег против наркотиков (возрастное ограничение 6+).

Регистрация участников начнётся с 10.00 в парке «Юбилейный» (со стороны Национального банка). Старт в 11.00.

Маршрут велопробега: маршрут: (СТАРТ) Парк «Юбилейный» (площадка со стороны Национального банка) - пр. Строителей - ул. Боевая - ул. Терешковой - ул. Бабушкина - Ц. Рынок - ул. Балтахинова – ул. Коммунистическая - пл. Советов (ФИНИШ).

На финише велосипедистов ждет концертная программа. Будут определены победители в различных номинациях: самый молодой участник, самый старший участник, самая дружная команда, самая спортивная семья, Мисс и Мистер Велопробега и многие другие.

Подробности о мероприятии в группе ВК.

Все участники должны пройти регистрацию по ссылке.

Возрастное ограничение 6+

 

Фото: Номер один

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велопробег Улан-Удэ против наркотиков

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с 12 по 18 июня

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