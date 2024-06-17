Жителей Бурятии приглашают на Велопробег против наркотиков
Жителей Бурятии приглашают на Велопробег против наркотиков (возрастное ограничение 6+).
Регистрация участников начнётся с 10.00 в парке «Юбилейный» (со стороны Национального банка). Старт в 11.00.
Маршрут велопробега: маршрут: (СТАРТ) Парк «Юбилейный» (площадка со стороны Национального банка) - пр. Строителей - ул. Боевая - ул. Терешковой - ул. Бабушкина - Ц. Рынок - ул. Балтахинова – ул. Коммунистическая - пл. Советов (ФИНИШ).
На финише велосипедистов ждет концертная программа. Будут определены победители в различных номинациях: самый молодой участник, самый старший участник, самая дружная команда, самая спортивная семья, Мисс и Мистер Велопробега и многие другие.
Подробности о мероприятии в группе ВК.
Все участники должны пройти регистрацию по ссылке.
Возрастное ограничение 6+
Фото: Номер один