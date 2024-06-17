Политика и власть 17.06.2024 в 16:57

Больницам и поликлиникам Бурятии торжественно вручили ключи от новых машин

Они получили 24 санитарных автомобиля
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Текст: Служба информации "Номер один"
Больницам и поликлиникам Бурятии торжественно вручили ключи от новых машин

Сегодня, 17 июня, на Театральной площади Улан-Удэ состоялась торжественная передача ключей от санитарных автомобилей «УАЗ» представителям городских поликлиник и центральных районных больниц республики.

- Автомобили будут использоваться для транспортировки жителей в медицинские организации с целью прохождения диспансеризации, медицинских и плановых осмотров, получения медицинской помощи. Кроме этого, на новом транспорте к пациентам для оказания помощи и для осуществления патронажа будут приезжать участковые врачи. На полученных автомобилях медработники будут перевозить биологические материалы в лаборатории для проведения исследований и лекарственные препараты, - уточнили в пресс-службе правительства.

Глава Бурятии Алексей Цыденов поздравил медицинских работников с прошедшим профессиональным праздником и вручил ключи от 24 новых автомобилей.




- Мы сегодня вручаем очередные санитарные машины. У нас всего в этом году 54 по плану, эта завершающая поставка этого года. Полностью план выполнили. По решению президента реализуется проект «Модернизации первичного звена здравоохранения» для того, чтобы медицина, здравоохранение были ближе к людям. За прошедшие пять лет у нас построено 118 новых объектов здравоохранения, 84 объекта капитально отремонтированы. Также более трех тысяч единиц медицинского оборудования закуплено в наши больницы, более 300 машин поставлено, - отметил Алексей Цыденов.

Как сообщила зампред правительства Бурятии – министр здравоохранения Евгения Лудупова, оснащение медучреждений транспортом по программе продолжится.

- У нас 19 наших центральных районных больниц сейчас получают новые автомашины и 5 городских учреждений первичного звена. Уважаемые коллеги, хочу отметить, что мы сейчас работаем над новой программой, новым национальным проектом, инициируемым президентом Российской Федерации. Масштабное переоснащение и обновление автомашин будет продолжено до 2030 года, - рассказала Евгения Лудупова.

Главный врач Закаменской ЦРБ Константин Эрдынеев выразил благодарность правительству Бурятии, а также рассказал об итогах реализации нацпроекта в учреждениях здравоохранения Закаменского района.

- В Закаменском районе в рамках действия этой программы за последние годы было получено оборудование на более чем 68 миллионов рублей. Построено семь фельдшерско-акушерских пунктов, капитально отремонтирован фасад районной поликлиники, завершается капитальный ремонт стационара районной поликлиники. Получено семь легковых автомобилей для транспортировки пациентов и медицинских работников, а также семь автомобилей скорой медицинской помощи, из них один – реанимационный автомобиль, - сообщил Константин Эрдынеев.

Новый автотранспорт приобретен в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение».

 

Фото: правительство Бурятии

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здравоохранение Бурятия модернизация первичного звена здравоохранения

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