Пенсионеры Бурятии посоревновались в Кяхте

В Год семьи самые спортивные представители старшего поколения из десяти поселений сражались за право представить Кяхтинский район на республиканской спартакиаде.

- Побороться за победу собрались 10 команд. Порядка 100 человек в возрасте от 55 до 87 лет состязались по семи дисциплинам - шахматы, дартс, стрельба из пневматической винтовки и лука, настольный теннис и волейбол. Участвовали женщины 55 лет и старше, мужчины 60 лет и старше, соревнования личные. Из числа победителей будет сформирована команда на республиканскую спартакиаду пенсионеров, которая в этом году пройдет в Бичурском районе. Приезжайте поболеть за своих спортсменов! - рассказала начальник отдела соцзащиты населения по Кяхтинскому району Ирина Сафронова.

Самым возрастным участником соревнований стала Лидия Антоновна Чумакова, 1935 года рождения, категории «дети войны».

- В этом году я заняла второе место в соревнованиях по шахматам - это очень знаковое событие для меня, - признаётся Лидия Антоновна.

Лидия Чумакова является известной кяхтинской поэтессой. Она несколько раз приняла участие в республиканских спартакиадах пенсионеров и становилась призером.

Также довольно заметным среди участников соревнований выглядел Виктор Алексеевич Балуев.

- Мне 72 года, являюсь инвалидом. Несмотря на это, много лет принимаю участие в районных и республиканских соревнованиях инвалидов. В этом году выступал за свою команду города Кяхта в двух дисциплина - стрельба из пневматической винтовки и дартс, - с гордостью говорит пенсионер.

- Занял в обоих случаях второе место. Соперничество было достойным, первые места заняли ветераны таможенной и пограничной службы. Дух соревнований был соответствующий.

Фото: loon.site