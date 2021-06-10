Антон Виноградов выбрал себе заместителя

Выходец из Тарбагатайского района обошел маститых конкурентов
В Бурятии подведены итоги конкурса на должность заместителя министра промышленности, торговли и инвестиций – председателя Комитета по развитию предпринимательства. Победителем признан Виталий Шальков.
Виталий Шальков родился в 1977 году. В 1999 году окончил Бурятскую сельскохозяйственную академию, в 2018 году – Национальный институт бизнеса. Работал в администрации Тарбагатайского района, в частности, занимал пост заместителя главы по экономике. Работал заместителем главного врача по хозяйственным вопросам в ДРКБ. Избирался депутатом Тарбагатайского райсовета и даже некоторое время возглавлял его в качестве председателя. Пытался заниматься бизнесом, но не очень удачно: ООО «Витара», где он выступил соучредителем, просуществовало всего год. Еще три месяца он проработал директором в Международной компании «Чидан», которую китайцы учредили в Улан-Удэ.
Напомним, конкурс на должность замминистра промышленности вызвал небывалый ажиотаж. Желающих работать под началом недавно назначенного министра Антона Виноградова оказалось несколько десятков, 39 из них допустили ко второму этапу конкурса. В их числе оказались и весьма известные персоны. Это, например, бывший руководитель КУИ Улан-Удэ, а ныне начальник городского центра занятости населения Анастасия Кузовлева.
Также в числе соискателей заветной должности были зампред Комитета государственной службы и кадровой политики администрации главы РБ Анна Егорова (дочь бывшего первого зампреда правительства Иннокентия Егорова), руководитель аппарата Народного Хурала Жамсо Гунзынов и Бато Сангадиев – сын бывшего министра экономики Зандры Сангадиева.
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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