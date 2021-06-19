Тариф на тепло в Улан-Удэ «уронят» из-за недогрева?

Для столицы Бурятии разработают новую Схему теплоснабжения



Несмотря на окончание отопительного сезона и наступление лета, вздохнуть с облегчением улан-удэнцы смогут лишь ненадолго. Новый отопительный сезон и прогнозируемая теплая осень рано или поздно наступят. А вместе с ним и все проблемы, связанные с функционированием ТГК-14, тарифами и не всегда горячими зимой батареями в домах улан-удэнцев. Между тем сегодня санкт-петербургская компания ООО «Джи-Динамика» завершает разработку новой Схемы теплоснабжения Улан-Удэ, где предполагается изменение многих параметров обогрева потребителей столицы Бурятии. И если к июлю (такой срок поставлен для разработки Схемы) выяснится, что город недогревают, то не исключен вариант снижения стоимости дорогого тарифа на тепловую энергию уже с 1 января 2022 года.



Тепла маловато



Напомним, что пристальный интерес к Схемам, используемым читинскими теплоэнергетиками в Бурятии, возник весной, когда ТГК-14 вдруг призналась, что мощностей на обогрев потребителей, оказывается, не хватает. И подключать новые энергоемкие объекты в виде, например, растущих высоток Советского района Улан-Удэ, оказывается, нет возможности.



Они предложили смонтировать котел стоимостью под 1 млрд рублей, как водится, за счет средств потребителей, через включение этих затрат в тепловой тариф. Общественники возмутились. Так, член Общественной палаты РБ, эксперт Владимир Афанасьев заявил, что строить новый котел очень затратно и неэкологично. У ТГК-14 ведь имеются в резерве два мощных мазутных котла, каждый из которых повышает температуру теплоносителя на ТЭЦ-1 на 10 градусов. Кроме того, эти котлы не загрязняют атмосферу города, как угольные. Но используются энергетиками крайне редко, поскольку уголь дешевле мазута.



По мнению Владимира Афанасьева, без планового повышения температуры теплоносителя на выходе из ТЭЦ не обойтись. Это новшество и предлагается прописать в новой Схеме теплоснабжения Улан-Удэ.



В СССР было теплее



Напомним, что жители многоквартирных домов в Улан-Удэ еще в 90-е годы прилично замерзали зимой, поскольку именно тогда энергетики снизили температуру нагрева с советских нормативов в 150 градусов до 90 градусов. До потребителя же при таком графике доходило вообще немного. В сезоне 2016 года температуру подняли до 105 градусов, а в прошлом году - до 110. Тем не менее, несмотря на то, что число жалоб улан-удэнцев на недогрев зимой 2021 года заметно снизилось, никаких альтернатив по дальнейшему повышению температуры теплоносителя, увы, нет.



- Да, температурный график 110 на 70 (температура обратной подачи воды. – Прим. ред.) сейчас более-менее достаточен, однако перспектив у него нет, поскольку энергетики отказывают в подключении новых объектов из-за дефицита мощности, - считает депутат Улан-Удэнского горсовета Сергей Бурдиков. - Поэтому иного варианта, кроме подъема температуры до диапазона в 130 на 70, не существует, ведь город должен и будет развиваться.



Между тем энергетики сегодня делают все возможное, чтобы в новом сезоне с новой Схемой теплоснабжения не возвращаться к «советским» нормам.



Так, в своем недавнем письме в мэрию Улан-Удэ первый заместитель гендиректора ОАО «ТГК-14» Юрий Дорфман сообщил, что при нагреве воды до 130 градусов «будет наблюдаться частичное или полное разрушение системы под влиянием высокой температуры и давления, что опасно для потребителей».



Впрочем, учитывая, что тепло, подаваемое от ТЭЦ и котельных ТГК-14 потребителям, нередко уходит в песок через протечки в трубах, до квартир доходит вода не столь горячей. Как это произошло, например, не так давно на проспекте Автомобилистов с подвалом дома пенсионера Владимира Никитина, который энергетики утопили в кипятке.



Г-н Дорфман также пишет, что «увеличение температурного графика приведет к росту потерь тепла, росту затрат на топливо и к росту тарифа для конечного потребителя».



Надежда на разработчиков



Ведущий эксперт в области теплоэнергетики Владимир Афанасьев, напротив, видит перспективы не в увеличении тарифа в новой Схеме теплоснабжения, а в его понижении. По его словам, если в теплоэнергетике удастся навести порядок и вдруг выяснится, что отпуск тепловой энергии недотягивал до предусмотренных тарифом значений, то стоимость гигакалории придется понижать.



В региональной Службе по тарифам данный вопрос не комментируют. Однако после принятия новой Схемы теплоснабжения энергетикам будет наверняка сложнее защищать в РЭК свои затраты. Поэтому улан-удэнцы с надеждой смотрят на разработчиков Схемы теплоснабжения Улан-Удэ. Как знать, может, уже в следующем отопительном сезоне в квартирах улан-удэнцев будет теплее, дешевле и в связи с началом применения экологичных мазутных котлов станет почище атмосфера. Верится в это пока с трудом, учитывая мощный лоббизм противников преобразований в ЖКХ. Однако помечтать никогда не вредно.



P.S. Как стало известно «Номер один», 11 июня мэрия Улан-Удэ окончательно приняла температурный график 137 на 70 градусов и передала его питерским разработчиком будущей Схемы теплоснабжения столицы региона. По мнению эксперта Владимира Афанасьева, «это позволит кардинально снизить недоотпуск тепла в Улан-Удэ в новом отопительном сезоне». Соответственно, батареи в домах даже в сильные холода будут горячими.



Дмитрий Родионов, «Номер один».

Фото: "Номер один"

