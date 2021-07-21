Общественники Бурятии призывают устранить в Гусиноозерске недоделки при благоустройстве дворов

После проверки активистов местные власти так и не отреагировали на большую часть нарушений



Мониторинг экспертов Общероссийского Народного Фронта в Бурятии показал, что власти Гусиноозерска лишь частично устранили нарушения, допущенные при благоустройстве общественных территорий. Как отметили активисты, недочеты ремонтных работ общественники выявили в мае 2021 года во время совместного рейда с представителями местной администрации и совета депутатов, а также активных горожан.







- Так, в ходе рейда был выявлен большой провал асфальта во дворе дома № 4 на улице Почтовой. Эту придомовую территорию городские власти облагородили в 2019 г., а уже в октябре 2020-го здесь случился прорыв водопроводных сетей, в результате чего ремонтные работы уничтожили былую красоту, - рассказывают в ОНФ.

Ряд замечаний от экспертов ОНФ выявили на установленной в 2020 году детской площадке в 6-м микрорайоне, 17. Как отметили представители ОНФ, сегодня она уже находится в плачевном состоянии: на всех деревянных конструкциях образовались трещины, детали не цельные, а собранные из брусков, в некоторых местах сошла краска и есть повреждения. Представители ОНФ обратились в администрацию Гусиноозерска с просьбой устранить нарушения.







Власти ответили, что до конца июля на дворовой территории на улице Почтовой будет произведена отсыпка щебнем ям, появившихся после просадки грунта, а также будут восстановлены асфальт и бортовой камень, переоборудован колодец. По детской площадке проведена претензионная работа с подрядной организацией по устранению дефектов и вандализма, а все замечания уже устранены. В парке были исправлены недочеты пандуса, устранены следы вандализма на элементах декора, лавочках и урнах.

- Контрольный рейд показал, что большая часть наших замечаний была устранена небрежно: например, ржавчина была закрашена некачественно, и сейчас в парке эти фигуры выглядят неэстетично. На дворовой территории ямы были засыпаны щебнем, но работы пока не завершены до конца. А на детской площадке визуально мы вообще не увидели никакого устранения нарушений, – прокомментировал эксперт ОНФ Сергей Лесников.







фото: ОНФ