В Бурятии осужден организатор группы «черных» лесорубов

Он приговорен к четырем годам реального срока лишения свободы



В Бурятии к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима приговорен организатор преступной группы «черных» лесорубов, сообщили в пресс-службе республиканского МВД. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в 10-дневный срок.



В октябре 2019 года сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Бурятии в результате оперативно-розыскных мероприятий была пресечена деятельность организованной преступной группы на территории Иволгинского района. Полицейские задержали трех мужчин, занимавшихся незаконной заготовкой древесины– 28-летнего организатора и двух его работников 29 и 23 лет.



Следствием установлено, что незаконная заготовка древесины велась под видом легальной предпринимательской деятельности на территории Иволгинского лесничества. С целью придания законности преступной деятельности бригада использовала специальный молоток для клеймения деревьев. В последующем незаконно заготовленная древесина транспортировалась на пункт приема и отгрузки древесины.



Общий объем незаконно заготовленной древесины превысил одну тысячу кубометров. Ущерб, нанесенный лесному фонду, составил свыше 12 миллионов рублей.



В ходе расследования уголовного дела изъята лесозаготовительная техника, деловая древесина.



Ранее, в декабре 2020 года, суд признал двух фигурантов дела виновными и приговорил их к 4,5 и 3,5 годам лишения свободы условно.



Фото: МВД по Бурятии



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