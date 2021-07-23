В Тункинском нацпарке найден новый для Бурятии вид растения

Ранее рябчик Сонниковой считался эндемиком Западного Саяна, но встретился ученым почти на 600 км восточнее



Сотрудники научного отдела Тункинского национального парка возле села Монды обнаружили новый вид растения для флоры Бурятии – рябчик Сонниковой. Это растение найдено и описано на Западном Саяне в 2010 году и названо в честь исследователя флоры юга Средней Сибири, сотрудника Саяно-Шушенского заповедника Александры Сонниковой, сообщили в пресс-службе парка.



До этого времени вид считался эндемиком Западного Саяна. Но новая находка в значительной мере расширила представление о его распространении. Оно найдено на удалении в 580 км восточнее от самой восточной точки из ранее известных на Саянском хребте в долине реки Таловка. Это первая и пока единственная точка распространения вида на Восточном Саяне.



Учитывая редкость рябчика Сонниковой и его малочисленность, подготовлены рекомендации для включения вида в очередное издание Красной книги Бурятии. По результатам находки подготовлена статья в научный журнал.



Уникальность природы Тункинской долины давно известна. Ее особые условия способствовали сохранению большого числа редких растений. Так, на территории Тункинского нацпарка обнаружено более трети краснокнижных растений Бурятии. И этот список продолжает пополняться.



Ботаническая экспедиция проводилась под руководством научного сотрудника Тункинского национального парка кандидата биологических наук Дениса Санданова с участием коллег из Института общей и экспериментальной биологии СО РАН и Бурятского госуниверситета.



Фото: tunkapark.ru



В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.