Власти Улан-Удэ отказались переселять женщину с двумя детьми из аварийного дома

Добиваться справедливости горожанке пришлось через детского омбудсмена



Накануне Уполномоченная по правам ребенка в Бурятии Наталья Ганькина рассказала, что к ней обратилась жительница Улан-Удэ в интересах младшей дочери. Женщина живет вместе с малолетней дочерью и взрослым сыном в жилом многоквартирном доме с печным отоплением, 1930 года постройки. В доме заселены две квартиры, женщина с детьми живет на втором этаже, престарелый сосед - на первом, остальные квартиры пустуют. Из-за износа дома зимой в квартире низкая температура, дочь заявителя вынуждена носить дома сапоги, из щелей в полу поднимается дым от соседской печи.



Как выяснилось, в декабре 2019 года администрация города признала дом аварийным и подлежащим сносу, со сроком расселения жильцов - до конца 2029 года. Вместе с тем, жить в доме стало опасным для здоровья и жизни женщины и детей.



- Женщина обратилась с заявлением в районную администрацию о постановке на учет нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, но получила отказ, в связи с тем, что в 2016 году произвела отчуждение другого жилого помещения, заведомо ухудшив материальное положение, - рассказала Ганькина.



При рассмотрении заявления омбудсмен установила, что в 2016 году женщина действительно заключала договор купли-продажи квартиры, но по соглашению сторон сделка расторгнута. К заявителю не перешло право собственности, поэтому отчуждения жилья не было.



- В связи с выявленными обстоятельствами я направила материалы обращения в прокуратуру Советского района. Прокуратурой района также сделан вывод об отсутствии в действиях женщины намеренного ухудшения жилищных условий, в адрес руководителя администрации района внесено представление об устранении нарушений жилищного законодательства. В настоящее время семья поставлена на учет для получения жилья, - добавила омбудсмен.



Теперь до наступления очередности женщина намерена воспользоваться мерой социальной поддержки по предоставлению малоимущим семьям с детьми компенсации расходов по оплате за жилье по договору найма и переехать в арендуемую квартиру до наступления холодов.





фото: pixabay.com

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