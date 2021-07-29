В Бурятии женщина облыжно обвинила односельчанина в грабеже

Полицейские возбудили уголовное дело по факту заведомо ложного доноса



В Бурятии возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного доноса, сообщили в пресс-службе республиканского МВД. Так, 25 июня в полицию позвонила 38-летняя жительница села Телемба и рассказала о том, что односельчанин под угрозой ножа похитил приобретенные ею продукты питания.



Женщина уточнила, что в тот момент они в компании других людей распивали спиртное.



Участковый уполномоченный полиции в ходе разбирательства установил, что заявительница действительно находилась в гостях у обвиняемого ею мужчины. Однако ей никто не угрожал: еду и алкоголь, про которые полицейским рассказала потерпевшая, хозяин жилища покупал в ее сопровождении на свои деньги. Оговорить односельчанина нетрезвая гражданка решила после того, как собутыльники выпроводили ее из дома из-за конфликтного поведения.



Отметим, ранее она привлекалась к уголовной ответственности за причинение тяжкого вреда по неосторожности. Осуждена к 240 часам обязательных работ за кражу, однако на сегодня отбыла только половину из них. Нигде не работает, воспитывает двух несовершеннолетних детей.



Максимальное наказание, согласно санкциям части 2 статьи 306 УК РФ (заведомо ложный донос с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления) – лишение свободы на срок до трех лет.



Фото: «Номер один»





В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.