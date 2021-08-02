Светлана Калинина муниципалитетам Бурятии: «Я еду к вам»

Большинство детских площадок в республике не соответствуют нормам безопасности такого оборудования





Центр мониторинга благоустройства городской среды (ЦМБГС) Народного фронта и проектная дирекция минстроя РФ указали Бурятии на ряд проблем в исполнении федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». «Фронтовики» провели онлайн-совещание с представителями муниципалитетов и минстроя республики, сообщили в пресс-службе ОНФ.



Член Центрального штаба ОНФ, координатор ЦМБГС Светлана Калинина особо выделила ситуацию с детскими площадками, 80% которых, по данным общественников, не соответствуют требованию регламента по безопасности детского оборудования.



«Я уже смотрела ваши площадки и объясняла, какое оборудование надо, но вы опять ставите такое оборудование, которое через год развалится. Вы ставите такие заборы, которые еще большую опасность создают. Второго декабря при участии прокуратуры все, что вы установили, должно быть снесено, а главы муниципалитетов должны понести ответственность за недобросовестное освоение федеральных средств», – заявила Калинина.



Сопредседатель регионального штаба ОНФ Максим Киреенко подвел итоги проверок Народным фронтом реализации программ благоустройства в республике с 2017 года. Он подчеркнул, что общественники фиксируют одинаковые недочеты из года в год.



В частности, нарушаются условия муниципальных контрактов, регламенты действующего законодательства, не учитывается мнение жителей, в расходах муниципалитетов не предусматривается строка на содержание благоустроенных территорий.



«Удивляет поведение чиновников, которые избегают привлечения подрядчиков к работе по гарантийному ремонту. При этом чиновники утверждают, что срок гарантии в контрактах – два года, и он уже прошел. Начинаем проверять – срок пять лет, но муниципалитет ничего с подрядчиков не спрашивает», рассказал Максим Киреенко.



Также Киреенко обратил внимание участников совещания на отсутствие синхронизации в коммунальных программах, что приводит к ситуации, когда ремонт сетей идет после благоустройства, а далее из-за отсутствия средств восстановлением разрушенного асфальта и прочим благоустройством никто не занимается. Общественник указал и на проблему с кадрами для работы в центрах компетенций, и на качество самих проектов благоустройства.



«Давайте отрепетируем правильность наших действий и правильно научимся вкладывать деньги в территорию Бурятии, – призвала представителей муниципалитетов и правительства республики Калинина. – То, что вы средства 2018 года вложили, а они ушли практически в никуда – это надо остановить. Я еду к вам, чтобы остановить такую тенденцию принятия неправильных решений главами муниципалитетов».



Заместитель руководителя проектной дирекции минстроя Маргарита Жаркова отметила, что состоянию на 23 июля муниципалитеты отстают от сроков освоения средств на благоустройство. Она напомнила о необходимости синхронизации, комплексного подхода при благоустройстве, а также об обязанности чиновников быть на связи с населением и искать компромиссные решения при реализации федеральной программы.



Минстрой России отправит результаты мониторингов Народного фронта главе республики, а через месяц представители ОНФ и проектной дирекции посетят регион с проверкой.



Фото: onf.ru







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