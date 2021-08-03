В Бурятии общее число случаев COVID-19 превысило 53 тысячи

Суточные показатели прироста заражений коронавирусом и смертности от него снижаются



Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 53 109. Это на 172 случая больше, чем было в понедельник. Из новых случаев 49% (26 088) приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 1699 человек, пятеро - за минувшие сутки (в возрасте до 65 лет – два человека, в возрасте 65 лет и старше - четыре человека), сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из выявленных за прошедшие сутки больных – 123 человека обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.



Число контактных лиц – 15 203 человека.



В стационарах получают лечение 896 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 770. В отделениях реанимации находится 99 пациентов (из них старше 65 лет – 47), на ИВЛ – 49 пациентов (из них старше 65 – 26), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 40.



Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 3 397 человек.



Всего выздоровели от коронавируса 47 635 (+103) человек, дополнительно сняты с наблюдения 126 человек.



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом препрофилированы 1130 коек: занято – 896, свободно – 234 койки. Занятость коечного фонда составляет 79,3%.



За сутки проведено исследований от 1 183 человек, с нарастающим итогом – 1 274 339 человек.



Фото: pixabay.com



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