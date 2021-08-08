В Бурятии понемногу снижается количество новых случаев коронавируса, выявленных за сутки

Однако число умерших по-прежнему высоко



В Бурятии за сутки зарегистрировано 145 новых случаев коронавируса. Из них 105 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.



49 % инфицированных (26 420) приходится на жителей Улан-Удэ. Число контактных лиц – 13 232 человек.



В стационарах Бурятии получают лечение 725 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 598.



Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 2479 человек.



Первым компонентом привито 272 093 человека (37,8%) от взрослого населения, 224 444 человека полностью привиты (31,2%).



7 августа умерло 5 больных от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией.



Фото: pixabay.com



В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.