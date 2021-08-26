Валерий Цыренов покидает должность главы Джидинского района

Верховный суд Бурятии оставил в силе решение райсуда, признавшего законным решение райсовета о «неуде» главе района
Верховный суд Бурятии отказал главе Джидинского района Валерию Цыренову в аппеляционной жалобе на решение районного суда, признавшего законным удаление его в отставку районным Советом депутатов.
Рассмотрение жалобы продолжалось 2,5 часа. Решение Джидинского райсуда оставлено без изменения и вступило в законную силу. Теперь в Джиде запускается процедура конкурса на должность главы района.
Как сообщал «Номер один», Джидинский райсовет 10 июля на очередной сессии оценивал работу главы района Валерия Цыренова за 2019 год. Деятельность главы народные избранники оценили неудовлетворительно. Глава попытался оспорить это решение в суде, но проиграл.
В иске к депутатам, подававшемся главой района, Валерий Цыренов просил признать незаконным и подлежащим отмене решение сессии депутатов «Об оценке деятельности главы Джидинского района за 2019 год», согласно которому его деятельность признана неудовлетворительной. Требования мотивировались тем, что такое решение нарушает его права и законные интересы, поскольку формирует негативное отношение к нему, наносит ущерб его репутации, фактически устанавливая, что он как глава в 2019 году не справился со своими полномочиями.
Также глава района в иске указывал, что в решении депутатов не приводятся основания и доводы, по которым народные избранники оценили лишь шесть из 11 критериев. Еще одним нарушением, по мнению главы, стало то, что он не был должным образом извещен о дате предстоящей сессии.
Главой Джидинского района Валерий Цыренов стал в 2012 году, переизбрался в 2017-м. В 2017 году его снимали с предвыборной гонки за нарушения в агитационной кампании – Валерий Цыренов выступал на празднике День молодежи, организованном районной администрацией (это трактовалось как использование служебного положения), организовал чаепитие в Нюгуе и обещал материальные блага в случае голосования за себя (подкуп избирателей), размещал в агитматериалах отчет о проделанной работе (использование служебного положения).
Тем не менее, Валерий Цыренов смог через Верховный суд обжаловать решение Джидинского райсуда об отмене регистрации своей кандидатуры в главы района от «Единой России». Недавно в район приехала правительственная комиссия из Улан-Удэ - стартовала комплексная проверка администрации района. Работа правительственной комиссии продлится до 2 октября.
Фото: администрация Джидинского района
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