Валерий Цыренов покидает должность главы Джидинского района

Верховный суд Бурятии оставил в силе решение райсуда, признавшего законным решение райсовета о «неуде» главе района



Верховный суд Бурятии отказал главе Джидинского района Валерию Цыренову в аппеляционной жалобе на решение районного суда, признавшего законным удаление его в отставку районным Советом депутатов.



Рассмотрение жалобы продолжалось 2,5 часа. Решение Джидинского райсуда оставлено без изменения и вступило в законную силу. Теперь в Джиде запускается процедура конкурса на должность главы района.







В иске к депутатам, подававшемся главой района, Валерий Цыренов просил признать незаконным и подлежащим отмене решение сессии депутатов «Об оценке деятельности главы Джидинского района за 2019 год», согласно которому его деятельность признана неудовлетворительной. Требования мотивировались тем, что такое решение нарушает его права и законные интересы, поскольку формирует негативное отношение к нему, наносит ущерб его репутации, фактически устанавливая, что он как глава в 2019 году не справился со своими полномочиями.



Также глава района в иске указывал, что в решении депутатов не приводятся основания и доводы, по которым народные избранники оценили лишь шесть из 11 критериев. Еще одним нарушением, по мнению главы, стало то, что он не был должным образом извещен о дате предстоящей сессии.



Главой Джидинского района Валерий Цыренов стал в 2012 году, переизбрался в 2017-м. В 2017 году его снимали с предвыборной гонки за нарушения в агитационной кампании – Валерий Цыренов выступал на празднике День молодежи, организованном районной администрацией (это трактовалось как использование служебного положения), организовал чаепитие в Нюгуе и обещал материальные блага в случае голосования за себя (подкуп избирателей), размещал в агитматериалах отчет о проделанной работе (использование служебного положения).



Тем не менее, Валерий Цыренов смог через Верховный суд обжаловать решение Джидинского райсуда об отмене регистрации своей кандидатуры в главы района от «Единой России». Недавно в район приехала правительственная комиссия из Улан-Удэ - стартовала комплексная проверка администрации района. Работа правительственной комиссии продлится до 2 октября.



Фото: администрация Джидинского района Верховный суд Бурятии отказал главе Джидинского района Валерию Цыренову в аппеляционной жалобе на решение районного суда, признавшего законным удаление его в отставку районным Советом депутатов.Рассмотрение жалобы продолжалось 2,5 часа. Решение Джидинского райсуда оставлено без изменения и вступило в законную силу. Теперь в Джиде запускается процедура конкурса на должность главы района. Как сообщал «Номер один» , Джидинский райсовет 10 июля на очередной сессии оценивал работу главы района Валерия Цыренова за 2019 год. Деятельность главы народные избранники оценили неудовлетворительно. Глава попытался оспорить это решение в суде, но проиграл.В иске к депутатам, подававшемся главой района, Валерий Цыренов просил признать незаконным и подлежащим отмене решение сессии депутатов «Об оценке деятельности главы Джидинского района за 2019 год», согласно которому его деятельность признана неудовлетворительной. Требования мотивировались тем, что такое решение нарушает его права и законные интересы, поскольку формирует негативное отношение к нему, наносит ущерб его репутации, фактически устанавливая, что он как глава в 2019 году не справился со своими полномочиями.Также глава района в иске указывал, что в решении депутатов не приводятся основания и доводы, по которым народные избранники оценили лишь шесть из 11 критериев. Еще одним нарушением, по мнению главы, стало то, что он не был должным образом извещен о дате предстоящей сессии.Главой Джидинского района Валерий Цыренов стал в 2012 году, переизбрался в 2017-м. В 2017 году его снимали с предвыборной гонки за нарушения в агитационной кампании – Валерий Цыренов выступал на празднике День молодежи, организованном районной администрацией (это трактовалось как использование служебного положения), организовал чаепитие в Нюгуе и обещал материальные блага в случае голосования за себя (подкуп избирателей), размещал в агитматериалах отчет о проделанной работе (использование служебного положения).Тем не менее, Валерий Цыренов смог через Верховный суд обжаловать решение Джидинского райсуда об отмене регистрации своей кандидатуры в главы района от «Единой России». Недавно в район приехала правительственная комиссия из Улан-Удэ - стартовала комплексная проверка администрации района. Работа правительственной комиссии продлится до 2 октября.Фото: администрация Джидинского района

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