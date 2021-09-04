Путин: «Мы обязательно достойно отметим 50-летие БАМа»

Для развития Дальнего Востока очень важно развитие магистральной инфраструктуры



Мы обязательно достойно отметим 50-летнюю годовщину начала строительства БАМа. Об этом заявил на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке президент России Владимир Путин, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



«Хочу сегодня выразить признательность ветеранам стройки, которые в условиях сурового климата, через тайгу, горные хребты проложили эту столь необходимую, я бы сказал, незаменимую для нашей страны транспортную артерию. Дорогие друзья, вы заложили мощную основу, и сейчас наша задача реализовать планы по модернизации БАМа, по развитию всего восточного полигона железных дорог в намеченный срок и в заявленных параметрах», – сказал Владимир Путин.



Как отметил президент России, для развития Дальнего Востока очень важно развитие магистральной инфраструктуры. Первоочередные задачи – увеличение пропускной способности БАМа и Транссиба. В своем выступлении Президент России особое внимание уделил исторической важности строительства БАМа, которое началось в 1974 году.



Фото: egov-buryatia.ru



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