В Бурятии снят особый противопожарный режим

Площади и число лесных пожаров оказались самыми низкими за последние 30 лет



В Бурятии в связи со снижением пожарной опасности на территории региона сегодня снят особый противопожарный режим постановлением правительства республики, сообщили в пресс-службе Республиканского агентства сельского хозяйства.



Особый противопожарный режим в нынешнем году был открыт 1 апреля. А вот режим ЧС республиканского масштаба не вводился ни разу.



Всего с начала пожароопасного сезона в Бурятии зарегистрировано 137 лесных пожаров на общей площади 1,8 тысячи гектаров. Это самый низкий показатель за последние 30 лет! За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 527 лесных пожаров на общей площади 89,9 тысячи гектаров.



Оперативность тушения возгораний составила: в первые сутки – 94,3%; во вторые и последующие сутки – 5,7 %.



Самые распространенные причины возникновения лесных пожаров – это неосторожное обращение с огнем (56,2%) и грозы (32,1%).



Всего за 2021 год выявлено 4 тысячи нарушений правил пожарной безопасности, рассмотрено более 2900 административных дел. Сумма наложенных штрафов превысила 11,6 млн рублей.



Фото: РАЛХ





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