В Бурятии заболеваемость COVID-19 за прошедшую неделю выросла на 16%

Из-за этого и медленных темпов вакцинации в республике готовится система пропуска людей в учреждения по QR-кодам



Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 60 379. Это на 118 случаев больше, чем было во вторник. Из них 48% (28 927) приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 1 902 человека, четверо - за последние сутки (все старше 65 лет), сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора. И



Из выявленных за прошедшие сутки больных 102 человека обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.



Число контактных лиц – 6 356 человек.



В стационарах получают лечение 700 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 590. В отделениях реанимации находится 64 пациентов (из них старше 65 лет – 36), на ИВЛ –33 пациента (из них старше 65 – 18), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 24.



Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 1 854 человека.



Всего выздоровели от коронавируса 51 674 (+132) человек.



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилированы 903 койки: занято – 700, свободно – 203 койки. Занятость коечного фонда составляет 77,5%.



За сутки проведено исследований 3 047 человек, всего с нарастающим итогом проведено 1 554 984 исследований.



Завершили вакцинацию 296 719 жителей Бурятии.







Фото: pixabay.com Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 60 379. Это на 118 случаев больше, чем было во вторник. Из них 48% (28 927) приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 1 902 человека, четверо - за последние сутки (все старше 65 лет), сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора. ИИз выявленных за прошедшие сутки больных 102 человека обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.Число контактных лиц – 6 356 человек.В стационарах получают лечение 700 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 590. В отделениях реанимации находится 64 пациентов (из них старше 65 лет – 36), на ИВЛ –33 пациента (из них старше 65 – 18), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 24.Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 1 854 человека.Всего выздоровели от коронавируса 51 674 (+132) человек.В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилированы 903 койки: занято – 700, свободно – 203 койки. Занятость коечного фонда составляет 77,5%.За сутки проведено исследований 3 047 человек, всего с нарастающим итогом проведено 1 554 984 исследований.Завершили вакцинацию 296 719 жителей Бурятии. Как сообщал «Номер один» , в Бурятии оперативный штаб по решению вопросов, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции, принял накануне решение проработать возможность внедрения и реализации системы пропуска людей в учреждения по QR-кодам. С предложением о введении системы QR-кодов выступил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Сергей Ханхареев. Он отметил, что заболеваемость новой коронавирусной инфекции в республике продолжает расти: за прошедшую неделю она выросла на 16%. Рост регистрируется в возрастных группах от 18 до 64 лет.Фото: pixabay.com

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