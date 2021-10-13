В Улан-Удэ вновь взялись за маски

Соблюдение масочного режима проверяют в транспорте минимум три раза в неделю



В Улан-Удэ сегодня вблизи остановки «Республиканский бизнес-инкубатор» сотрудники Комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству совместно с ГИБДД проверяют соблюдение масочного режима в общественном транспорте, сообщили в мэрии города.



«В день проверяем по 40-50 автобусов, выявляется около пяти нарушений масочного режима. Напоминаем пассажирам, что соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора, в первую очередь, важно для их собственного здоровья», - рассказал сотрудник Комитета по транспорту администрации Улан-Удэ Роман Заборский.



Во всех транспортных средствах размещены объявления о необходимости обязательного использования пассажирами защитных масок. Пассажиры, у которых по какой-либо причине масок с собой не оказалось, могут приобрести их у кондуктора или водителя автобуса.



Мобильные рейды по транспорту проходят минимум три раза в неделю. За несоблюдение противоковидных требований нарушителям грозит предупреждение или штраф на граждан до полутора тысяч рублей.



Фото: ulan-ude-info.ru



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