В Бурятии более 200 сиделок обучили по нацпроекту «Демография»

Тренеры-типизаторы выезжают в районы республики, которые стали пилотными территориями по внедрению СДУ



В Бурятии реализуется план мероприятий по созданию системы долговременного ухода (СДУ) национального проекта «Демография». В республике работа осуществляется с 2020 года, одно из её направлений – обучение сиделок, которые получают навыки ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. Тренеры-типизаторы из числа специалистов учебно-методического отдела комплексного центра «Доверие» выезжают в районы республики, которые стали пилотными территориями по внедрению СДУ. В 2021 году они провели образовательные практикумы по вопросам общего ухода в шести районах и г. Улан-Удэ, обучив 230 сиделок, сообщает пресс-служба Минсоцзащиты Бурятии.



- Очередной такой выездной обучающий практикум состоялся в Заиграевском районе. В нём приняли участие 40 человек из числа социальных работников, сиделок, добровольцев и родственников, осуществляющих уход за гражданами пожилого возраста и инвалидами. Слушатели ознакомились с различными видами технических средств реабилитации, отработали технологии ухода с их использованием, а также с помощью подручных материалов, - рассказала заведующая отделением социального обслуживания на дому комплексного центра «Доверие» Ольга Цимбалюк.



По словам тренеров-типизаторов, программа практикума включает в себя ознакомление с 20 технологиями общего ухода, знаниями по профилактике осложнений хронических заболеваний подопечных и дополнительной информацией, касающейся правильного выполнения алгоритмов ухода.



- В 2021 году сумма финансирования регионального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография» увеличилась и составила 72 млн рублей. Обучение сиделок проходит на шести пилотных территориях - Закаменском, Джидинском, Кяхтинском, Бичурском, Кабанском и Курумканском районах и г. Улан-Удэ, - напомнила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова. - Для каждого человека, нуждающегося в посторонней помощи, составляется индивидуальная программа ухода, качественное выполнение которой направлено на одну из ключевых задач – увеличение продолжительности жизни пожилых людей.



Фото: пресс-служба Минсоцзащиты



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