Более 80% скверов и парков в Бурятии уже благоустроено в этом году

Работы завершены на 83 объектах, до конца года планируется преобразить еще 22 общественные территории



В Бурятии из 105 общественных пространств, запланированных благоустроить в этом году, работы завершены на 83 объектах. До конца года планируется преобразить еще 22 территории. Благоустройство парков и скверов проходит благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». На эти цели из федерального бюджета в этом году выделено 107 миллионов рублей, сообщили в минстрое республики.



Например, в Мухоршибирском районе завершены работы по всем запланированным пяти территориям. А именно в поселке Саган-Нур отремонтировали центральную площадь. В селе Шаралдай обновили территорию, прилегающую к детскому саду. Преобразился сквер в селе Новый Заган. Жители села Мухоршибирь получили обновленную площадь, а в селе Хонхолой на общественной территории установили детскую игровую зону. Самое большое количество обновленных пространств получили жители Кабанского района. Здесь уже отремонтировали 12 общественных территорий из 14 запланированных. Обновление затронуло и Улан-Удэ. В рамках нацпроекта в этом году благоустроили сквер «Пушкина».



Полным ходом работы по благоустройству идут еще на 22 объектах.



«В этом году у нас реализуются такие масштабные проекты как благоустройство парка «Северное сияние» в Северобайкальске и сквера «Черничные ночи» в городе Бабушкин. В прошлом году эти проекты стали победителями всероссийского конкурса. Завершить работы на этих объектах планируют до конца года», - отметил заместитель председателя правительства Бурятии Евгений Луковников.



«Хочется отметить, что с каждым годом повышается качество реализации проекта благодаря повышению профессионализма всех участников, а также активному вовлечению граждан в этот процесс», - рассказал министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин.



В Бурятии федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» реализуется пятый год. С начала 2017 года благоустроено 357 общественных территорий. Напомним, что в этом году жители региона впервые приняли участие в онлайн голосовании по выбору объектов благоустройства на 2022 год. Теперь голосование будет проходить ежегодно. В формате онлайн жители всех районов республики смогут выбирать, какие объекты больше всего нуждаются в реконструкции. На основании результатов голосования будет сформирован список территорий, на которых пройдут ремонтные работы в следующем году.



Фото: минстрой Бурятии







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