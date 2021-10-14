В Бурятии железнодорожника осудили за мошенничество

Будучи в командировке, он арендовал квартиру, но отчитался чеками из гостиницы



В Северобайкальске мировой судья признал виновным местного жителя «мошенничестве», сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.



В суде установлено, что в апреле 2020 года подсудимый,с целью подтверждения понесенных затрат за проживание в периоды командировок с декабря 2019 года по апрель 2020 года приобрел и в последующем предоставил в структурное подразделение РЖД подложные документы о проживании в гостинице. Фактически же в это время проживал в арендованной квартире и нес меньшие затраты.



Своими действиями работник причинил работодателю в лице ОАО «РЖД» материальный ущерб в размере более 49 тысяч рублей.



В ходе судебного разбирательства мужчина признал себя виновным, возместил причиненный организации ущерб. Суд с учетом позиции государственного обвинителя Байкальской транспортной прокуратуры признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.



Предварительное расследование по уголовному делу проводилось Северобайкальским линейным отделом МВД России на транспорте.



Фото: pixabay.com



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